Kılıçdaroğlu, randevusuz gittiği Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) randevu talebine karşılık verilmediğini söyleyerek bakanlığa gitti.

Bakanlık binası önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

''Dün bir feryadı dile getirdim. KPSS'de 80-90-95 puan alan evlatlarımızın mülakatlarda elendiğini duydum. Onlarla konuştum. Yazıktır günahtır. Gencecik evlatlarımıza yazıktır günahtır. Daha düne kadar mülakatlar artı 3 eksi 3 puan verilecektir uygulaması neden terk edildi? Büyük haksızlık var. Evlatlarımıza haksızlık var. Haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler.''