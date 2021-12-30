Kılıçdaroğlu, randevusuz gittiği Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den randevu talebinde bulunduğunu ve talebine karşılık verilmediğini söyleyerek bakanlık binasına gitti. Burada açıklama yapan Kılıçdaroğlu, 'KPSS'de 80-90-95 puan alan evlatlarımızın mülakatlarda elendiğini duydum. Gencecik evlatlarımıza yazıktır günahtır. Haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Aralık 2021 13:19
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) randevu talebine karşılık verilmediğini söyleyerek bakanlığa gitti.
Bakanlık binası önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:
''Dün bir feryadı dile getirdim. KPSS'de 80-90-95 puan alan evlatlarımızın mülakatlarda elendiğini duydum. Onlarla konuştum. Yazıktır günahtır. Gencecik evlatlarımıza yazıktır günahtır. Daha düne kadar mülakatlar artı 3 eksi 3 puan verilecektir uygulaması neden terk edildi? Büyük haksızlık var. Evlatlarımıza haksızlık var. Haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler.''Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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