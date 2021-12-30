İstanbul'un adliyeleri 2021'in yargı gündemini belirledi

İstanbul'da önemli soruşturmaların yürütüldüğü ve davaların görüldüğü İstanbul, Anadolu ve Bakırköy adliyeleri, bu yıl da Türkiye'de yargı gündemini belirledi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, bu yıl kentteki 3 büyük adliyede, ülke gündemini de ilgilendiren soruşturmalar yürütülürken, bazı davalarda yargılamalar sürdü, bazılarında karar çıktı.

Genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de öldürülen Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı dava, 14 yıl sonra 26 Mart'ta karara bağlandı. Mahkeme, 78 sanıktan 26'sını 3 yıl 4 ay ile ağırlaştırılmış müebbet arasında hapisle cezalandırırken, eski emniyet müdürleri Celalettin Cerrah ve Reşat Altay'ın da bulunduğu 39 sanıkla ilgili beraat, düşme ve davanın reddi yönünde karar verdi. Mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 13 sanığın dosyasını, firari olmaları gerekçesiyle ayırdı.

- Adnan Oktar'a 10 bin yıla varan hapis cezası

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın davası, 11 Ocak'ta karara bağlandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, "örgüt yöneticisi olmak" suçundan yargılanan Adnan Oktar ile 14 sanık ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6 ay hapisle cezalandırılırken, diğer sanıkların bir kısmı beraat etti, bir kısmına da çeşitli hapis cezaları verildi.

Öte yandan Berkin Elvan'ın, Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında yaralanması ve bir süre sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan tutuksuz sanık polis memuru F.D., "olası kasıtla kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- Reina saldırısı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davanın temyiz incelemesinde sanık Abdulkadir Masharipov'a 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile "öldürmeye teşebbüs" ve "vahim nitelikte ruhsatsız silah taşıma" suçlarından verilen 1368 yıl hapis cezasının usul ve yasaya uygun buldu.

- Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanma talebi kabul edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulunun, eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında ikinci kez hak ihlali yapıldığına ilişkin kararı üzerine İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Şubat'ta Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılama talebinin kabulüne ve infazın durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme, Berberoğlu fezlekesini gereğinin takdiri için TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderirken, Berberoğlu'nun avukatlarının fezlekenin iadesi ve yeni fezleke hazırlanmasını talebi kabul edilmedi.

- Aziz Yıldırım'ın beraati kesinleşti

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada, 4 Haziran'da karar açıklandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve polislerin de aralarında bulunduğu bazı sanıkları 5 yıl 1 ay ile 1971 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi de "Futbolda şike" davasında yerel mahkemece beraat kararı alan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da olduğu 4 sanık yönünden verilen beraat kararını onadı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle aralarında Fikret Seçen, Mehmet Berk ve Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında 5 Kasım'da iddianame düzenlendi. İddianamede, şüphelilerin "kişiseI verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin gizliliğini ihlal, görevi kötüye kullanma, gizliliğin ihlali, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, özel hayatın gizliliğini ihlal, ihmali davranışla görevi kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılması istendi.

- Thodex soruşturması

Bu yılın en çok konuşulan olaylarından biri de kripto para borsası Thodex'in sahibinin, arkasında birçok mağdur bırakarak yurt dışına kaçması oldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da Thodex internet sitesine 2 gündür erişilememesi gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, Interpol tarafından 23 Nisan'da hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

- Osman Kavala'nın yargılaması sürüyor

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 51 sanıkla birlikte, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu yargılandığı dava, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ise son kitabıyla ilgili söyleşide sarf ettiği sözler üzerine "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

- Firari Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para aklama davası

SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yapılan incelemede, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlenmesi üzerine SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişi ile bu kişilerle bağlantılı "malen sorumlu" şirketler hakkında açılan dava, İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinde sürüyor.

Türkiye ve ABD tarafından aranan, kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da da yargılanıyor.

- "Tosuncuk" Türkiye'ye getirildi

Firari Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik 26'sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı dava, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. Hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Sedat Peker'in, diğer suçlardan da 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

"Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemi kurarak, binlerce kişiyi mağdur ettikten sonra 2018'de firar eden "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın firari olarak aranırken teslim olması üzerine 4 Temmuz'da Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi. Aydın ve Uruguay'dan Türkiye'ye getirilen ağabeyi Fatih Aydın hakkında "Çiftlik Bank" davası kapsamındaki yargılama Anadolu Adliyesinde devam ediyor.

- ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkındaki dava

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in vatandaşı olduğu Amerika'dan Türkiye'ye gelerek teslim olması ve yargılanması sürecinde tahliye edilmesi bu yılın en çok konuşulan olayları arasında yer aldı. Keynes, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, 9 Kasım'daki duruşmada yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararının ardından yeniden görülen "Balyoz Planı" davasındaki 229 sanığın beraati kesinleşirken, Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın davası ise Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

- Suç örgütü davaları

İranlı muhalifin kaçırılmasına ilişkin suç örgütü elebaşı firari Naci Şerifi Zindaşti ile 12 sanığa İran rejim karşıtı "Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi"nin İsveç sorumlusu Habib Farajollah Chaab'ın İstanbul'dan kaçırılarak Van üzerinden İran'a götürülmesine karıştıkları iddiasıyla 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava, Zindaşti'nin "3 kişinin öldürülmesi", "tehdit" ve "yaralama" suçlarından yargılandığı organize suç örgütü dosyasıyla birleştirilmesi talebiyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ümit Saral'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı dava, karara bağlandı. Mahkeme, sanık Ümit Saral'a, 3 kişiyi "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış, 2 kişiyi "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezası verirken, diğer suçlardan da toplam 75 yıl 2 ay 29 gün hapsi uygun görüldü.

- Siyasetçilere ilişkin soruşturma ve davalar

Bir sosyal paylaşım sitesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle avukat Mert Yaşar, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 bin lira adli para cezasına çarptırılırken, Zengin'e yönelik "kamu görevlisine hakaret" suçundan ise beraat etti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2015'te Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'ndeki inşaatlarında hileli davranışta bulunarak 3 müşteriyi aldattıkları iddiasıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılandıkları dava da mahkemece reddedildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, sosyal medya hesabından hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 56 bin lira tazminat ödemesine karar verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi (İstinaf), 56 bin lira manevi tazminat miktarını 290 bin liraya çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin de Kaftancıoğlu hakkında, "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, zorla getirme kararı çıkarıldı.

Canan Kaftancıoğlu hakkında, Fahrettin Altun'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle de 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

- Haluk Koç ve Muharrem İnce'nin yargılanması

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin usulden bozması üzerine yeniden görülen "Man Adası" davasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 142 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle açılan davada, 20 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 13 Aralık 2012'de, Silivri'deki duruşma salonunda bir jandarma üsteğmene yönelik ifadesi nedeniyle yargılandığı davada, "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- Gazetecilere yönelik davalar

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada firari sanık Can Dündar hakkında, iade işlemleri konusunda iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılmasına dair işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medyada bankacılık sektörüne olan güveni sarsabilecek paylaşımda bulunduğu ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddialarıyla yargılandığı davada beraat etti.

Bir yazısında hakim Hakkı Yalçınkaya'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Nagehan Alçı, "kamu görevlisine karşı alenen hakaret" suçundan 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Ahmet Hakan Coşkun'un imzasını taklit ederek dairesini 170 bin lira karşılığında kiraya verip aldığı parayı da menfaati için kullandığı iddia edilen eski şoförü Sari Demir, 2 yıl 8 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Yazar Erol Mütercimler'e, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılandığı davada, 10 ay hapis cezası veren mahkeme, cezanın ertelenmesine ve sanığın 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti.

Gazeteci Melis Alphan, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı Nevruz paylaşımı nedeniyle "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Gazeteci-yazar Yılmaz Özdil, bir köşe yazısında akademisyen Ebubekir Sifil'e hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Fatih Tezcan hakkında, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımlarla istinaf mahkemesi hakimlerini hedef gösterdiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemli dava açıldı.

Gazeteci Taha Akyol ve oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol'u, "FETÖ operasyonu"yla korkutarak 10 bin dolar ile 320 bin lirasını alan ve tutuklandıktan sonra parayı iade eden 3 sanık, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 10 ay 22'şer gün hapis ve 412 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı karikatür nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan gazeteci Enver Aysever'e 7 ay 15 gün hapis cezası verildi ve bu ceza 4 bin 500 lira adli para cezasına çevrildi.

- FETÖ soruşturma ve davaları

FETÖ ile iltisaklı kişilerin yargılanmasına 2021 yılında da devam edildi.

Firari olarak aranan ve meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz'ün, Dubai'de yaptığı tatilin masraflarını ödediğine ilişkin belge verilmesi için azmettirdiği gerekçesiyle yargılanan sanıklar Tayfun Aktaş "FETÖ üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Samandıra'da bulunan 4. Havacılık Alay Komutanlığı'nda oluşan maddi zararın giderilmesi için darbeci 62 sanık hakkında açılan tazminat davası 16 Şubat'ta karara bağlandı. Aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile darbenin kritik isimleri Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç ve Akın Öztürk'ün de yer aldığı 62 darbecinin, toplam 831 bin 745 lira maddi tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

"FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası" soruşturmasına ilişkin 19 Şubat'ta yeni iddianame hazırlandı. Örgütün İstanbul bölge temsilcisi olduğu belirtilen firari sanık Ahmet Hamdi Parlak'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 57 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması, dosyasının da "7 Şubat MİT kumpası" davasıyla birleştirilmesi talep edildi.

"7 Şubat MİT kumpası" davası 3 Mart'ta karara bağlandı. Aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan ve Yurt Atayün'ün de bulunduğu 10 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gazeteci Mustafa Gökkılıç ise 8 yıl 4 ay hapse mahkum edildi. 4 Aralık'ta istinaf, 15 sanık hakkında yerel mahkemece verilen mahkumiyet kararlarını hukuka uygun buldu.

- Mubariz Gurbanoğlu davası

FETÖ kapsamında "hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılan iş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun, 5 Mart'ta ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Gurbanoğlu'na yerel mahkeme tarafından "yardım" suçundan verilen 5 yıllık hapis cezasını, usul ve yasaya uygun buldu.

Meslekten ihraç edilen Ergenekon davasının eski savcılarından Murat Dalkuş'a, "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

- Kimse Yok Mu Derneği ve TUSKON davalarında karar

FETÖ'ye müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan Kimse Yok Mu Derneği çalışanı 38 sanığın yargılandığı dava, karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanıklardan 12'sinin tüm suçlardan beraatini kararlaştırırken, sanık Mehmet Özcan'ın yargılama aşamasında vefat etmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti. Diğer sanıklardan 7'sini 1 yıl 10 ay 15 gün ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına mahkum eden heyet, 16 sanığı 6 yıl üçer ay hapisle cezalandırdı.

Örgütün iş dünyası yapılanmasına yönelik, Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı dava, karara bağlandı. Mahkeme, Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de aralarında bulunduğu 6 sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapisle cezalandırdı. Firari sanıklar Gülen, Rızanur Meral, Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyaları ayrıldı.

FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle yargılanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel, 15 Haziran'da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Tahşiyeciler grubuna" kumpas davasında Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yargılanan sanıklar hakkında 8 Temmuz'da karar verildi. Aralarında Hidayet Karaca, Ömer Köse ve Yurt Atayün'ün de olduğu 10 sanık hakkında tüm bozma ilamlarına direnilmesine, ayrıca sanıkların "resmi belgede sahtecilik" suçundan dokuzar yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. 2 sanığı altışar yıl hapis cezasına çarptıran heyet, 2 sanık bakımından bozma ilamına direnilmesine karar verdi. Heyet, 10 sanık hakkındaki dosyalarının ayrılmasını da kararlaştırdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ iş dünyası yapılanması kapsamında yargılanan baklavacı Faruk Güllü'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında dönemin Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin davada, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan eski Yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran, 3 Aralık'ta müebbet hapisle cezalandırıldı.

- Diğer soruşturma ve davalar

Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, terör örgütü El-Kaide kapsamında yargılandığı davada, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Anadolu Federe İslam Devleti/İslami Cemaat ve Cemiyetler Birliği (AFİD/İCCB) yöneticisi" olduğu iddiasıyla yargılandığı davada, 17,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından yeniden yargılanan Metin Kaplan hakkındaki hüküm kaldırılarak beraatine karar verildi.

Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin davada, bir şirket yöneticisi ve 2 pilota "göçmen kaçakçılığı" suçundan 4 yıl ikişer ay hapis cezası verildi.

Uzan Grubu'ndan el konulan lüks yatların satış sürecinde haksız yere ödeme yapıldığı gerekçesiyle 13 sanığın yargılandığı davada, eski Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkan Yardımcısı Fethi Çalık'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın "zimmet" suçundan 6 yıl üçer ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Nijeryalı Festus Okey'in, 14 yıl önce Beyoğlu Polis Merkezi'nde vurularak öldürülmesine ilişkin dava, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından ikinci kez bozulmasının ardından yeniden karara bağlandı. Sanık Cengiz Yıldız. "olası kast altında kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.