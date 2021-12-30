Metaverse'te sanal arsa satışı: En çok İstanbul ilgi gördü
Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan metaverse'te sanal arsa satışları son sürat devam ediyor. Dünyanın her yerini sanal olarak satışa sunan platformlarda ise İstanbul büyük ilgi görüyor. Metaverse platformu OVR'de Türkiye'den 20 binden fazla parsel satılırken, İstanbul'da 11 binden fazla parsel kullanıcılar tarafından satın alındı.
Dünyaca ünlü isimlerin 'Sandbox' adlı platformda arsalara yüksek ücretler ödemesiyle
her geçen gün popülaritesini artıran sanal arsa satışına rağbet gün geçtikçe
büyüyerek devam ediyor.
Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan 'metaverse' aleminde satış yapan
OVR platformu, dünyanın her yerini sanal olarak satışa sunarken, Türkiye'deki
alanlar da büyük ilgi görüyor.
NTV'nin aktardığına göre, Türkiye'de yaklaşık 20 binin üzerinde parsel sanal
platformda satılırken, İstanbul 11 binden fazla alanın satılmasıyla en çok ilgi
gören şehir konumunda bulunuyor.
Bağcılar'da bir Metaverse parseli 135 TL iken, Ortaköy sahilinde bu rakamlar
500 TL'ye kadar çıkıyor.
İstiklal Caddesi'nde boş alan kalmadı
İstanbul'un en işlek yerlerinin başında gelen İstiklal Caddesi'nin üzerindeki
bütün parseller satılırken, caddenin ara sokaklarında satılmayan alanlar 12
OVR (Yaklaşık 400 TL) fiyatla alıcı buluyor.
Nişantaşı'nda boş parsel 250 tl
İstanbul'da modanın nabzının tutulduğu yer olan Nişantaşı'nda cadde ve sokakların
büyük bir bölümü satılırken boş olan parseller 8 OVR (yaklaşık 250 TL) bedelle
satılıyor.
Sahiller kapış kapış satıldı
İstanbul'da boğaz hattı boyunca önemli cadde ve sokakların neredeyse tamamı
satılırken, ana arterlerin yakınlarındaki alanlar 8 OVR (250 TL) bedelle satılıyor.
Boğazın Avrupa Yakası'nda yer kalmadı
İstanbul'da satılan sanal arsaların büyük bir bölümünün Avrupa Yakası'nda olduğu
görülürken, Anadolu yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar en çok ilgi gören lokasyonlar
oldu.
Şehrin batısına ilgi az
İstanbul'da en büyük ilgi boğaz hattına olurken, daha sonra tarihi yarım ada
ve Kadıköy öne çıktı.
Şehrin batı yakasında yer alan Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt gibi alanlar
kullanıcılar tarafından ilgi görmezken bu bölgelerde arsaların parsel değeri
4 OVR (125 TL) oldu.
Nasıl alınıyor?
Sanal arsa satışı gerçekleştiren platform satışı kendi coini ile gerçekleştirirken, arsalar sanal cüzdana gönderilecek OVR coini ya da platforma sanal cüzdanla bağlanılarak yapılan ödeme ile alınabiliyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız