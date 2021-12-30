Valilik 'Maskeli Saldırgan Vakası' paylaşımlarını yalanladı

Valilik yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'Maskeli Saldırgan Vakası' veya 'Mahallelerde Maskeli Dehşet' başlığı ile yapılan ve kamuoyunda korku ve tedirginliğe sebep olmayı hedefleyen paylaşımlar asılsız ve gerçek dışıdır. İlimizde vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektirecek bu türden herhangi bir olay yaşanmamıştır. Gerçekle ilgisi olmayan bu haberleri paylaşarak kamuoyunda 'korku ve tedirginlik' sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır" denildi.