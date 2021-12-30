İstanbul ve Ankara'da yılbaşı nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar

Ankara Valiliği, başkentte yapılacak yeni yıl kutlamaları ile ilgili olarak yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olacağı değerlendirilen YHT, AŞTİ, Oteller, AVM'ler, park/bahçeler, eğlence mekanlarının bulunduğu cadde ve sokaklarda; halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak emniyet tedbirleri kapsamında 31 Aralık saat 19.00'dan etkinliklerin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak yolların listesini paylaştı.

Listeye göre, Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile 54. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü ve Bestekar Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Ayrıca ihtiyaç olması durumunda, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ve Akay Kavşağı arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, GMK Bulvarı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Ziya Gökalp Caddesinin Kolej Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Milli Müdafaa Caddesinin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, 54. Cadde ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Tunalı Hilmi Caddesinin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Tunus Caddesinin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Filistin Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Kumrular Sokak ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü olarak 31 Aralık 19.00'dan etkinliklerin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca Valilik tarafından, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmak konusunda özen göstermeleri önerisinde bulunuldu.

İstanbul'da yılbaşında trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında Şişli, Beyoğlu ve Kadıköy'de bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bazı yollara ise ağır tonajlı araçların girişi yasaklanacak.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İstanbul genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Kadıköy ilçelerine 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00'e kadar, kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklandı.

Yapılan düzenlemeye göre, Şişli'de 30 Aralık Perşembe günü 19.00-21.00 saatleri arası ve 31 Aralık Cuma günü saat 18.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 01.00'e kadar, Kadıköy'de 31 Aralık Cuma günü saat 18.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar, Beyoğlu'nda ise 31 Aralık Cuma günü saat 08.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00'e kadar araç trafiğine geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Şişli'de Mim Kemal Öke Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Atiye Sokak, Altın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak, Bronz Sokak trafiğe kapatılırken, Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi alternatif yollar olarak açıklandı.

Kadıköy'de kapatılacak yollar

Kadıköy'de Osmanağa Mahallesi, Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi kesişimi, Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesinde General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak kesişimi, Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak kesişimi, Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak kesişimi, Badem Altı Sokak - Dalga Sokak kesişimi, Badem Altı Sokak - Moda Caddesi kesişimi, Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak kesişimi, Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak kesişimi, Badem Altı Sokak - Cemal Süreya Sokak kesişimi, Mühürdar Caddesi - Damga Sokak kesişimi, Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi, Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak kesişimi, Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi kesişimi, Caddebostan Mahallesinde İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri trafiğe kapatılacak.

Kadıköy'de General Asım Gündüz Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Rıhtım Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Abdulkadir Noyan Sokak alternatif yollar olarak belirlendi.

Beyoğlu'nda kapatılacak yollar

Beyoğlu'nda ise İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara giriş, Sıraselviler Caddesi'nden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yollar, Asmalı Mescit Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri, Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti kapatılacak.

Ayrıca, Ömer Hayyam Caddesi Ömer Hayyam köprü altından hamalbaşı caddesi kesişiminden itibaren kapatılacak, gelen akım Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler, Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi'ni kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücüler ise Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecek.