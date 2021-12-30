FETÖ şüphelisi polis memuru tutuklandı
Edirne'de polis memuru Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Aralık 2021 17:49
Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyetteki işlemleri sonrasında Edirne Adliyesi'ne getirilen S.Ç, savcılıkta verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis memuru S.Ç 3 gün önce gözaltına alınmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız