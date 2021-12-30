Bisiklet süren çocuk, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Ataşehir'de caddede bisiklet süren 12 yaşındaki çocuk, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Aralık 2021 18:52
Alınan bilgiye göre, 25. Sokak'ta bisiklet kullanan Yusuf Ş'ye, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ne çıktığı sırada bir tırı sollamaya çalışan 34 TIY 25 plakalı kamyonet çarptı. 7. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Yusuf Ş. çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Yusuf Ş'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Yusuf Ş'nin bisikletle caddeye doğru hareket etmesi ve kamyonetin tırı solladığı esnada çocuğa çarpması yer alıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız