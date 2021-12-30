Ölen kocasının kavga ettiğini öğrendi, mezar açıldı: Gerçek otopside ortaya çıktı

Olay, 16 Aralık perşembe günü Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kahvehane önünde E.K. ile Ecevit Anladı (46) arasında tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan Ecevit Anladı yaralandı. Tedavisini ardından taburcu edilen Anladı, evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Bir süre sonra kocasının kavga ettiğini öğrenen eşi ise jandarmaya şikayette bulundu. Alınan ifadelerin ardından cumhuriyet savcılığı tarafından alınan kararla Ecevit Anladı'nın cenazesi, mezarından çıkartılarak otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan inceleme neticesinde, Anladı'nın kavgaya bağlı olarak beyin kanamasından hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince, gözaltına alınan E.K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ecevit Anladı'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yeniden defnedildi.