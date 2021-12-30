Manisa'da deprem istasyonları kurulacak

Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törende protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile DOHAD Başkanı Fuat Agalday imzaladı.

Törende Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ünsel Gökçe ile DOHAD Yönetim Kurulu Üyesi Önder Okan da hazır bulundu.

"Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonu Kurulumu ve Değerlendirilmesi" başlıklı protokol kapsamında 10 bölgeye yeraltı hareketlerini izleyen istasyonlar kurulacak.

Kurulacak 7 istasyonun masrafları Manisa Büyükşehir Belediyesi, 3 istasyonun ise DOHAD tarafından karşılanacak.

İstasyonlarda İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrostatik Kayaç Gerginlik İzleme Yöntemi ile Deprem Tahmin Sistemi Proje Grubu'nun geliştirdiği "Elektrostatik Kayaç Gerginlik İzleme Yöntemi" ile "DOHAD Çoklu Parametre İzleme Yöntemi" kullanılarak il sınırları içerisinde bulunan fayların hareketleri gözlenecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kentin deprem kuşağında yer alan bir il olduğunu belirterek, "Bu anlamda tabii ki teknolojinin gelişimi, bilimin gelişimi noktasında mümkün olduğunca insanlarımızı koruyabilmek amaç. Bu noktada can kaybetmeme adına yapılması gereken bir çalışmayı bugün imza altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Fuat Agalday, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.