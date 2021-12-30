Aracınızla bir hayvana çarparsanız veteriner ücreti sigortadan

Türkiye'de sokak hayvanlarının sayısı her geçen yıl artıyor. Hayvana çarpan sürücü ya veteriner masraflarını ödememek için kaçıyor ya da umursamayıp yoluna devam ediyor. Oysa tüm veteriner masrafları sigorta şirketi tarafından karşılıyor.

"TRAFİK SİGORTAMIN VETERİNERLİK ÜCRETİ KARŞILADIĞINI İLK DEFA DUYDUM"

Bu zamana kadar hiçbir hayvana çarpmadığını söyleyen araç sürücüsü Onur Akay, "Bir hayvana çarparsam veterinere götürürüm. Veteriner ücretini de öderim. Trafik sigortamın veterinerlik ücreti karşıladığını bilmiyordum. İlk defa duydum" dedi. Araç sürücüsü Aslıhan Ertürk ise "Hiçbir hayvana çarpmadım ancak çarparsam hemen müdahale ederim. En yakın veterinere götürmeye çalışırım. Ücretini asla düşünmem tüm masrafları karşılarım. Trafik sigortasının bir hayvana çarptığımda masrafları karşıladığını daha önce duymuştum" diye konuştu.

"Bir hayvana çarparsam onu hemen veterinere götürürüm" diyen sürücü Dilek Döktür, "Bu zamana kadar hiçbir hayvana çarpmadım zaten yolda giderken çok özen gösteriyorum. Ancak böyle bir şey yaşanırsa o hayvanı alıp hemen veteriner hekime götürürüm. Ücretini kendi cebimden karşılarım. Sonuçta o da bir can. Ancak trafik sigortamın karşıladığını bilmiyordum. Bunu da öğrenmem iyi odu" ifadelerini kullandı.

"KAZA SONRASI HAYVANI ALIP EN YAKIN VETERİNERE GÖTÜRMEK ŞART"

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği (İSAD) Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Avrupa Birliği Uyum Yasası çerçevesinde trafik sigortası kanununa bir madde eklendi. Bu kanuna göre, 'bir sürücünün kazayla çarptığı hayvanın tedavi masrafları sigorta tarafından ödenir' hükmü yer aldı. Lütfen hayvanlara çarpıp kaçmayın. Çünkü çarptığınız hayvanın tüm masrafı trafik sigortası tarafından karşılanıyor. Kaza sonrası hayvanı alıp en yakın veterinere götürmek şart" dedi.

"SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN FOTOĞRAF ÇEKMELİ"

Sürücülerin bu tür kazalar sonrası yapması gerekenleri anlatan Bağcı, "Sürücüler olay yerinden birkaç fotoğraf çekmeli ve hayvanı en yakın veterinere götürmeli. Veterinerde hayvanın tüm tedavisi yapılmalı. Yapılan tedavi sonrası veterinerden bir rapor alınmalı. Bu raporu ise sigorta şirketinize ilettiğiniz takdirde ücret ödemenize gerek kalmayacak" diye konuştu.

"HİÇBİR SİGORTA ŞİRKETİ 'BU ÜCRETİ ÖDEMİYORUM' DİYEMEZ"

Bağcı, sözlerine şu şekilde devam etti: "Zorunlu trafik sigortasında hayvanlara verilen zarar ödenir hükmü çok açıktır. Hiçbir sigorta şirketi 'bu ücreti ödemiyorum' diyemez. İnsanlar genelde kaza anında hayvanı yolun kenarına alıp, olay yerinden uzaklaşmayı tercih ediyor. Çünkü o hayvanı veterinere götürdüğünde bir masraf ödeyeceğini düşünüyor. Ancak vatandaşlarımız bilsin ki, çarptığınız hayvanı en yakın veterinere götürdüğünde bütün masraflar trafik sigortası tarafından ödenecektir. Aynı zamanda sokak hayvanına çarptığınızda olay yerini terk ederse hayvanın ölümüne sebebiyet vermekten ya da yaralanmasından dolayı 700 lira civarında bir ceza ödemesi gerekir."

"BU HÜKÜMLÜLÜK YERİNDE GETİRİLMEZSE İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR"

Konuyla ilgili konulan Hukukçu Dr. Murat Can Pehlivanoğlu ise "Hayvanları Koruma Kanunu'na göre ister sahipli, isterseniz sahipsiz olsun her hayvanın yaşama hakkı var. Dolayısıyla sürüş anında bir hayvana çarparsanız Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde hayvanı en yakın veterinere götürmek zorundasınız. Bu hükümlülük yerinde getirilmezse idari para cezası uygulanır. Aynı zamanda çarptığınız hayvan sahipliyse Türk Ceza Kanunu'na göre mala zarar vermek suçunu işlemiş oluyorsunuz. Sigortaya ilişkin genel şartlara baktığımda hayvanların sigorta kapsamı dışında olmadığını görüyoruz. İster sahipli ister sahipsiz olsun bir hayvana çarptığınız zaman trafik sigortanız tarafından bu hayvana verdiğiniz zarar teminat altına alınmış durumda" dedi.