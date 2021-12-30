Bakanlık, şekeri 'ihracı kayda bağlı mallar' listesine aldı
Ticaret Bakanlığı, şekeri 'ihracı kayda bağlı mallar' listesine aldı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 30 Aralık 2021 21:00
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine şeker eklendi.
Resmi Gazete'de yaymlanan Ticaret Bakanlığı kararı şöyle:
MADDE 1 - 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 56 ncı sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.
"56- Şeker (GTP:1701)"
MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız