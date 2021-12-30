Bakanlık, şekeri 'ihracı kayda bağlı mallar' listesine aldı

Altın hesapları TL'ye nasıl dönüşecek?

Dövizden sonra altın için de TL'ye dönüş desteği veriliyor. Altın mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacak.Peki sistem nasıl işleyecek? Kimler yararlanabilecek? Getiri nasıl hesaplanacak? İşte en çok merak edilenler ve yanıtları.