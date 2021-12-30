ODTÜ'nün üniversiteler ligindeki yeni hedeflerini açıklandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, AA muhabirine, ODTÜ'nün 2021 yılı üniversite sıralama listelerindeki yerine ilişkin açıklama yaptı.

ODTÜ'nün 2021'de ulusal ve uluslararası sıralamalarda ilk sırada yer aldığını belirten Kök, "Geride bırakacağımız yılda, üniversitelerin çeşitli kriterlere göre değerlendirildiği 2 ulusal sıralamada birinci olduk. 3 uluslararası sıralama listesinde ise Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ilk sırada yer almayı başardık. Önümüzdeki üç yıl içinde uluslararası sıralamalarda kalıcı olarak daha da üst sıralarda yer almayı hedefliyoruz ve ODTÜ olarak bunu başaracak akademik yetkinliğe sahibiz." dedi.

Ulusal sıralamalarda ODTÜ'nün başarılarının kalıcı bir hal aldığını vurgulayan Rektör Kök, YÖK tarafından ülkedeki üniversitelerin performanslarının değerlendirildiği Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi'nde 2017, 2018 ve 2019 yıllarından sonra 2020'de de 85,4 puanla birinci sırada yer aldıkların belirtti.

Kök, aynı zamanda TÜBİTAK tarafından devlet ve vakıf toplam 191 üniversitenin değerlendirildiği 2021 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde de ODTÜ'nün geçmiş üç yılda olduğu gibi bu yıl da 83,7 puanla birinci sırada yer aldığını paylaştı.

Uluslararası sıralamalar

Uluslararası sıralama kuruluşları tarafından yapılan sıralamalara ilişkin de bilgi veren Kök, Quacquarelli Symonds'ın (QS) gelişmekte olan Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin yer aldığı EECA 2022 sıralamasında da ODTÜ'nün, Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversiteleri arasında birinci, 30 ülkeden 451 üniversitenin sıralandığı tüm listede ise 11'inci sırada yer aldığını ifade etti.

Rektör Kök, QS tarafından her yıl yapılan ve 2022 yılında 1673 üniversitenin değerlendirildiği dünya üniversiteleri sıralamasında ise ODTÜ'nün 551-560 bandında yer alarak ülkedeki devlet üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldığını aktardı.

Prof. Dr. Kök, ODTÜ'nün, diğer bir uluslararası sıralama kuruluşu olan Times Higher Education (THE) 2022 sıralamasındaki konumunu ise önceki yıla göre 200 sıra yükselterek 601-800 bandına yerleştiğini ve böylelikle devlet üniversiteleri arasında, başka iki üniversite ile birlikte birinci sırada yer aldığını belirtti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin, Avrupa Birliği Ufuk 2020 Çerçeve Programı'nda (2016-2021) ülkedeki tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında destek aldığı proje sayısı bakımından bir vakıf üniversitesi ile birinciliği paylaştığını anlatan Kök, 2021-2027 yılları arasında devam edecek Ufuk Avrupa Çerçeve Programı'nın ilk altı döneminde ise ODTÜ'nün şimdiden toplam 36 başvuru yaptığını açıkladı.

"Öncü rolleri önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz"

Rektör Mustafa Verşan Kök, üniversitenin gelecek hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

"Hedefimiz, gelecek yıllarda da ODTÜ'nün başarılarını artırarak sürdürmek, uluslararası sıralamalarda önümüzdeki 3 yıl içinde ilk 500'de kalıcı olarak yer almak. Takip eden dönemde ise sıralamalarda daha da yükselmeyi planlıyoruz. Bu hedefe yönelik olarak 2021'de öncelikle akademik personel atama ve yükselme kriterlerini uluslararası standartlara getirdik.

Öncelikli olarak genç akademisyenlere yönelik yeni destek programlarını 2021 içinde yürürlüğe koyduk. Bunun yanında yayın, teşvik ve destek oranlarını da arttırdık. ODTÜ'nün araştırma, eğitim, girişimcilik ve topluma hizmet alanlarında ülkemizdeki öncü rollerini önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz."