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İş dünyası 2022'den umutlu

Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılacak adımlar iş dünyasını sevindirdi. 2022 yılında da üretim ve ihracat ekseninde politika izlenmesi gerektiğini söyleyen iş dünyası temsilcileri, devlet tarafından sağlanan desteklerin yatırıma ve istihdama dönüşmesi gerektiği görüşünde birleşti.<

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 31 Aralık 2021 06:15
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İş dünyası 2022'den umutlu

Ekonomi yönetimi tarafından atılan adımlar iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılanırken, Türkiye'nin yıllardır izlediği üretim ve ihracat odaklı politikanın yeni yılda da kararlılıkla sürdürülmesine yönelik mesajlar beklentileri karşıladı.

Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında belirlenen yol haritası sonrası iş dünyası temsilcileri atılacak adımlarla pozitif etkinin kısa süre içerisinde görüleceğini dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN ÜRETİM GÜCÜ YÜKSEK

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, her yeni yılın yeni umutlarla geldiğini belirterek, önümüzdeki süreçte güçlüklerin üstesinden gelebilmek için ülke olarak konjonktürel fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ünverdi, salgın sebebiyle yaşanan sorunlar sonrası, Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tedarik konusunda çok daha fazla tercih edilir hale geldiğini dile getirdi. Ünverdi, "Planlı üretimle ihracatımızın önünün çok daha açık olduğunu düşünüyorum" dedi.

PİYASALARA GÜVEN AŞILANMALI

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, Türkiye ekonomisinin tarihindeki en önemli ekonomik dönüşüm süreçlerinden birinden geçtiğini belirterek, "Tünelin ucunu daha hızlı görmek için Türkiye piyasalarına karşı güven oluşturmak zorundayız" dedi. İsmail Acı, güvenin ve ekonomide istikrarlı grafiğin olmadığı dönemlerde sadece yurt içi piyasalarının değil ihracatçının ve yabancı yatırımların da olumsuz etkilendiğini belirtti.

GÜVENİMİZ VE DESTEĞİMİZ TAM

Konya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Selçuk Öztürk, yeni ekonomi modeli ve 2022 yılına dair beklentileriyle alakalı şunları söyledi: "Yeni ekonomik modele destek oluyoruz. Temennimiz dolar kurunun stabilizasyonu. Bu olursa iş dünyası olarak kazanacağız."

Karımızı üretimden yapalım

Ekonomide atılan adımların etkilerinin 2022 yılında daha iyi anlaşılacağını dile getiren Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Yeni açıklanan ekonomi modelinde üretimi ve ihracatı artıracak önemli katkılar bulunuyor" dedi. Zeytinoğlu, şöyle konuştu: "Rekabetçi kuru istiyoruz ama yüzde 2-3 artan ya da tam tersi düşen değil stabil tahmin edilebilen ve enflasyonda ezilmeyen bir kur talebimiz var. Karımızı ürettiğimiz üründen yapalım yeter."

Kısır döngüyü kırdık

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, "Döngüyü değiştiren en önemli olay 20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik tedbirler oldu. Dalgalanmaların etkisi devam ediyor olsa da, piyasaların öngörülebilirlik ihtiyacının karşılanacağına inanıyoruz" dedi.

TEŞVİKLER YATIRIMA DÖNÜŞMELİ

Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, döviz kurlarındaki oynaklığın 2022 yılında son bulması gerektiğini vurgularken, "Faizin düşük tutulması önemli fakat özel bankalar destek vermeli" dedi. Kaya, şöyle konuştu: "Sağlanan destekler yatırıma dönüşmeli. Döviz ve faiz kazancı kişileri zengin edebilir fakat ülkeye fayda sağlamaz. Ülke elden giderse kişisel zenginliğin hiçbir anlamı kalmaz."

Burak Karaca

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