Ette fiyatı market ve kasaplar mı arttırıyor?

Döviz kuru bahane edilerek yapılan fiyat artışları üreticiyi de isyan ettirdi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, kırmızı etteki fahiş fiyat artışının üreticiden değil kasaplar ve marketlerden kaynaklandığını söyledi.

Çelik "Karkas etin kilogramının üreticiden çıkış fiyatı 48 liradan 58 liraya yükselirken kasap ve markette satış fiyatı ise 140 lira. Yetiştiriciler, fiyatlarını son bir yılda yüzde 20,8 artırırken birileri niye yüzde 100 artırıyor. Burada kazanan üretici de değil, tüketici de değil. Kazanan aracı oluyor. Üreticide karkas et 70 liraysa 70 liraya alsın, 90 liraya satsınlar. Kar payına bir sınır getirilmeli" dedi.

YEM ÜRETİCİLERİ DE DENETLENMELİ

Yem üreticilerine de denetim yapılması gerektiğini ifade eden Çelik "Yetiştirici, bir sene önce ik kilogram karkas eti ile bir çuval yem alıyordu. Şimdi 3,5 kilogram karkas etiyle bir torba yem alınıyor. Marketlerde fiyat denetimi var. Aynı denetimlerin yem üreticilerine de yapılmasını istiyoruz. Geçen sene 87 lira olan bir çuval yemin fiyatı, şu anda 170 liraya çıktı. Biz yüzde 29 zarardayız. Buna rağmen hiçbir zaman üretimden elimizi çekmedik, çekmeyeceğiz" diye konuştu.

10 BİN ÇOBAN AÇIĞI VAR

Çoban meselesine de değinen Nihat Çelik, 10 bin çoban açığı bulunduğunu bildirdi. Türkiye'de 40 bini Afgan olmak üzere toplam 320 bin çoban bulunduğunu dile getiren Çelik şunları kaydetti: "Çoğu yerde Afgan çobanlar çalışıyor ancak Göç İdaresinin göçmenlerle ilgili bir kanuni düzenleme yapması gerekiyor. Çalışma izinleri yok. Çalışma izni verilmeli ancak bu izin çobanlıkla sınırlı tutulmalı. Diğer iş alanlarında çalışmalarına izin verilmemeli. Bu kişiler Türkiye'ye geliyor, köyde çobanlık yapıyor sonra şehirde çalışan arkadaşlarını görüyor, çobanlığı bırakılıyor ve şehre geliyor."

Yıllık 6 bin liralık 'Çoban İstihdam Desteği'nin sürdüğünü hatırlatan Çelik "Yasal düzenleme yapılarak işletmelerimizde çalışan Afgan çobanların da bu teşvikten yararlanması sağlanmalı" değerlendirmesinde bulundu. İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle konuyu görüştüğünü anlatan Çelik "Bu konuda bir çalışma olduğunu söylediler. Bana göre direkt yasa olarak çalışma olmasa da bir formül bulunarak bizim önümüzü açacaklarına, bizi çoban sıkıntısından kurtaracaklarına eminim" dedi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş