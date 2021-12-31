Hulki Cevizoğlu: Kılıçdaroğlu TÜİK'i basacağına TÜSİAD'ı basmalıydı

CNN Türk'te yayınlanan Akıl Çemberi programına konut olan gazeteci Hulki Cevizoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ve MEB'e gitmesini 'şov' olarak nitelendirerek, "Şimdi Kemal Bey ne yapsaydı puan alırdı biliyor musunuz? TÜİK'i basarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nı basarak falan değil. Bak basmak kelimesini kullanıyorum, bak baskın yapmak. Böyle bir şey olabilir mi ya. Benzin istasyonlarına giderek benzin fiyatlarını protesto etseydi, TÜSİAD'ı telefonla aramak, TÜSİAD'dan emir almak yerine TÜSİAD üyelerine haddini bildirseydi. TÜSİAD'a 'geliyorum' deyip baskın yapsaydı. Bu petrol ürünlerine zam yapan çoğu firmalar TÜSİAD üyesi değil mi? TÜSİAD'a hesap sorsaydı 'Niye bunu yapıyorsun' diye. TÜSİAD'a geliyorum diyerek baskın yapsaydı. Bunlar biraz taktik, strateji istiyor" dedi.

Cevizoğlu, "TÜSİAD'ın önünde süt dökmüş kediye döneceksiniz, bu tarafta bürokrata şov yapacaksınız. Böyle bir şey olabilir mi ya" diye konuştu.