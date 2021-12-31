Antalya'da dev dalgalar canlı yayındaki muhabiri yutuyordu
Antalya Konyaaltı'nda sağanak ve fırtına sonrası dev dalgalar oluştu. Dalgaların oluştuğu bölgeden yayın yapmaya çalışan DHA muhabiri Aslı Duran ve yanındaki kameraman ise bir anda dev dalgaların arasında kaldı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 31 Aralık 2021 09:33
'Kırmızı kod' ile uyarılan Antalya'da yağış ve kuvvetli fırtına dün öğle saatlerinde etkili olmaya başladı. Fırtınadan şehir merkezi de etkilendi. Konyaaltı'nda denizin rengi kahverengiye döndü ve dev dalgalar oluştu.
DHA muhabiri Aslı Duran da dalgaların kıyıya vurduğu bölgeden yayın yapıyordu.
Son durumu aktardığı sırada Duran dalgaların arasında kaldı.
'Muhabir ve kameraman o anlarda devrilmemek için büyük çaba sarf ettiMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız