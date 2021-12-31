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Terminal otoparklarında tavan ücret belli oldu

Ticari ve özel otomobiller için 25 dakikaya kadar ücretsiz olacak terminal otoparkında, 1 saate kadar kalacak otobüsler için 11,89 lira, özel otomobiller için 5,94 lira, ticari otomobiller için ise 2,97 lira ödenecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Aralık 2021 09:33
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Terminal otoparklarında tavan ücret belli oldu

Kara yolu yolcu taşımacılığı alanında terminal işletmeciliği yapmaya yetkili T1 ve T2 belgesi sahibi işletmecilerin, terminallerden çıkış yapan taşıtlar ile terminal alanı içindeki otoparkları kullanan taşıtlardan alabilecekleri tavan ücretler belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın ilan edilen Kovid-19 nedeniyle uygulanan tedbirler sonucu kara yoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, kara yolu yolcu taşımacılığı alanında terminal işletmeciliği yapmaya yetkili T1 ve T2 yetki belgesi sahibi işletmecilerin, terminallerden çıkış yapan taşıtlar ile terminal alanı içindeki otoparkları kullanan taşıtlardan alabilecekleri tavan ücretler belirlendi.

- 25 dakikaya kadar ücretsiz olacak

Ticari ve özel otomobiller için 25 dakikaya kadar ücretsiz olacak terminal otoparkında, 1 saate kadar kalacak otobüsler için 11,89 lira, özel otomobiller için 5,94 lira, ticari otomobiller için ise 2,97 lira ödenecek. 12 saate kadar her saat için otobüslerden 2,97 lira, özel ve ticari otomobillerden 1,49 lira ilave ücret alınacak.

12.00-24.00 arası her saat için otobüslerden 1,49 lira, otomobillerden 0,37 liranın alınacağı otoparkta, 24 saat üstü her saat için otobüsler için 1,49 lira, otomobiller için 0,37 lira ödeme yapılacak. Aylık abonman ücreti ise otobüsler için 118,89 lira, ticari ve özel otomobiller için ise 59,44 lira olarak belirlendi.

KDV'nin dahil olduğu tavan ücret tarifeleri en son yapılan nüfus sayımına göre terminalin bulunduğu ilin nüfusu ile bulunduğu ilçenin il merkezine olan uzaklığı da esas alınarak uygulanacak.

Buna göre, terminal işletmecileri nüfusu 100 bin ve altındaki yerlerde tavan ücretlerinin yüzde 40'ını, nüfusu 100 bin 1 ila 150 bin arasındaki yerlerde yüzde 45'ini, nüfusu 150 bin 1 ila 300 bin arasındaki yerlerde yüzde 50'sini, nüfusu 300 bin 1 ila 500 bin arasındaki yerlerde yüzde 55'ini, nüfusu 500 bin 1 ila 1 milyon arasındaki yerlerde yüzde 60'ını, nüfusu 1 milyon 1 ila 2 milyon arasındaki yerlerde yüzde 65'ini, nüfusu 2 milyon 1 ila 4 milyon arasındaki yerlerde yüzde 75'ini, nüfusu 4 milyon 1 ila 7 milyon arasındaki yerlerde yüzde 85'ini, nüfusu 7 milyon 1 ila 10 milyon arasındaki yerlerde yüzde 95'ini, nüfusu 10 milyon 1 ve üzerindeki yerlerde ise yüzde 100'ünü aşmamak kaydıyla kendi ücret tarifelerini belirleyecek.

- Ek indirim yapılacak

Terminalin bulunduğu ilçenin il merkezine uzaklığının büyükşehir olan illerde 50 kilometreden fazla, diğer illerde ise merkez ilçenin dışında olması halinde belirlenen ücret tarifelerine yüzde 25 ilave indirim yapılacak. Uygulanacak ücret tarifeleri, tavan ücret tarifelerinden yüksek olan terminal işletmecileri, Bakanlığa başvurarak en geç 1 hafta içinde her türlü iş ve işlemlerini tamamlayarak tebliğe uygun ücret tarifelerini alacak ve uygulayacak.Terminal işletmecileri, bu ücret tarifelerini herkesin kolayca görebileceği şekilde terminal ve otopark girişlerine asmak suretiyle ilan edecek.

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