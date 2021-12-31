Bahçeli'den emekli ve memur zammı açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin önünü kesmek için kurgulanan ekonomik operasyonların şiddetlendiğini belirterek, "Aziz milletimiz CHP musibetinin içyüzünü görmüştür. Kimlere önayak olduklarını tespit etmiştir. CHP'nin bütün yalanları ters dönmüştür. CHP Genel Başkanı asıl şu sorunun cevabını vermelidir: Siyasi gelecek için CHP'nin hükmü şahsiyetini kimlere sattılar? Bu zillete nasıl tamam dediler?" diye sordu.

Bahçeli, emekli ve memur maaşlarından, döviz kuruna, erken seçim tartışmalarından, 128 milyar dolar eleştirileriyle ilgili Türkgün Gazetesi'nden Kadir Yıldız'a konuştu.

TÜRKİYE ANORMAL BİR EKONOMİK SALDIRIYA UĞRADI

Bahçeli ekonomideki yaşanan sorunları "Türkiye anormal bir ekonomik saldırıya uğradı. Döviz kurundaki yükselişlerin hiçbir ekonomik temeli yoktu. Ekonomik bylokçular, FETÖ'cü şerefsizler, bölücü çevreler bu süreçte her türlü tezgahı kurdular. 21 Eylül'den itibaren döviz fiyatındaki artış menfi olarak vatandaşlarımızın refahına doğrudan doğruya sirayet etti. Terörle, darbe teşebbüsüyle, dış baskı ve şantajla yapılamayanlar ekonomide cephe açılarak başarılmak istendi. Mavi vatandaki mücadelemizden kaygı duyanlar, Suriye'deki duruşumuza karşı olanlar, Irak'ın kuzeyindeki, Libya'daki, Afrika'daki, Kıbrıs'taki, Kafkaslar'daki müessir vasfımızdan şikayetçi olanlar üzerimize kur silahıyla geldiler. Faiz lobisi devreye girdi. Rant grupları harekete geçti. Küresel tefeciler ekonomik huzurumuza musallat oldu. Türkiye'nin önünü kesmek için kurgulanan ekonomik operasyonlar günbegün şiddetlendi. Bir ara dolar kuru 18,36 TL'yi bile buldu. 20 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Kur Korumalı TL Mevduat Sistemiyle dövizin ateşi düştü, kurun üzerindeki köpük gitti. Elbette döviz kuru artarken fiyat etiketlerini haddinden fazla şişirenlerin artık yapması gerek tek şey döviz kuru yükselmeden önceki seviyelere fiyatları çekmektir. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını indirmeyen haksız ve haram kazancın tarafıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Türkgün Gazetesi