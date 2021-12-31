MSB açıkladı, şehit olan DSİ personelinin intikamı alındı
MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Aralık 2021 10:42
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden PKK/YPG'li teröristlerden 5'inin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinde yer alan açıklamada, Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız