Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, 'Yola devam' dedik, gece gündüz çalıştık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 2021 yılındaki çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

"Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, 'Yola devam' dedik, gece gündüz çalıştık." ifadelerini kullanan Erdoğan, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kasım ayı itibarıyla toplamda 64,6 milyar lira destek sağladık. Şiddet Önleme Merkezleri ile 297 bin kişiye hukuki yönlendirme yapıldı, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlandı. 6 bin 969 engelli ve devlet korumasından yararlanmış gencimizi kamuda istihdam ettik. Devletimizin şefkat elini onların üzerinden hiç eksik etmeyeceğiz. Hizmeti, evde bakım yardımı ile ayda 535 bin vatandaşımızın ayağına götürdük. İhtiyaç sahibi hanelerimize 1,8 milyar lira yakacak ve 2,3 milyar lira elektrik tüketimi desteği sağladık. Aile Sosyal Destek Programı ile 858 bin 558 haneye ulaştık. 7 bin 111 engelli vatandaşımıza bakım hizmeti sağladık. Çocuk bakım kuruluşlarında 13 bin 227 evladımıza hizmet verdik. 60 bin 339 yatak kapasiteli 50 öğrenci yurdunu tamamladık, evlatlarımızın hizmetine sunduk."

Erdoğan, toplam seyirci kapasitesi 54 bin 255 kişiyi bulan 4 stadyumu şehirler ve spor kulüplerine kazandırdıklarını, Formula 1'in de aralarında bulunduğu tam 164 uluslararası spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yaptıklarını anlattı.

"Özgür birey, güçlü toplum daha demokratik bir Türkiye" perspektifini ortaya koyan İnsan Hakları Eylem Planı'nı da paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda köklü bir değişikliğe imza atarak can dostlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik." ifadelerini kullandı.