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Tanınmış simalar 2021'de adliye koridorlarını aşındırdı

Müzik, sahne ve spor dünyasının tanınmış bazı isimleri, "tehdit", "hakaret", "yaralama", "cinsel saldırı" gibi suçlardan İstanbul'daki adliyelerde açılan davalarda ya müşteki ya da sanık olarak yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Aralık 2021 11:17
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Tanınmış simalar 2021'de adliye koridorlarını aşındırdı

İstanbul'daki adliyeler, her yıl olduğu gibi 2021'de de müzik, sahne ve spor dünyasının tanınmış bazı isimlerinin dava ve soruşturmalardan dolayı uğradığı yerlerden oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, müzik, sahne ve spor dünyasının tanınmış bazı isimleri, "tehdit", "hakaret", "yaralama", "cinsel saldırı" gibi suçlardan İstanbul'daki adliyelerde açılan davalara ya müşteki ya da sanık olarak katıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, oyuncu Ahmet Kural'a, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği gerekçesiyle verilen 1 yıl 4 ay 20 günlük hapis cezasına ilişkin kararı 20 Ocak'ta bozdu. Ahmet Kural, yeniden yargılandığı davada aynı cezaya çarptırıldı.

"Nilüfer Aydan" ismiyle tanınan sinema oyuncusu Aydan Canbula, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan yargılandığı davada, 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Oyuncular Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar, birbirlerini yaraladıkları gerekçesiyle müşteki-sanık olarak karşılıklı yargılandıkları davada "basit yaralama" suçundan 1120'şer lira adli para cezasına çarptırıldı.

İş insanı İpek Hattat ile erkek arkadaşı ve şoförünün, eve gelen kuryeyi zorla alıkoyup telefonunu kırarak hakaret ettikleri iddiasıyla yargılandıkları dava karara bağlandı. Hattat'a 1 yıl 9 ay hapis cezası veren ve hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, diğer 2 sanığın beraatine hükmetti.

Eski kız arkadaşına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan oyuncu Erdinç Gülener de 1120 lira adli para cezasına çarptırıldı.

- Barbaros Şansal ceza aldı

Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçundan yargılandığı davada, 3 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran'ın silahla yaralanmasına ilişkin tutuklu sanık Serhat Okuducu'ya, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda, meslektaşları Mana Alkoy ve Nazife Aksoy'u taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan oyuncu Uğur Arda Aydın, "cinsel saldırı" suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un, evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet uygulayarak cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı dava dosyası, "kasten basit yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçları yönünden uzlaştırma bürosuna gönderildi.

- Ebru Gündeş "yalı davası"nda beraat etti

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki davada, beraat etti.

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Dizi oyuncusu Efecan Şenolsun'un, aynı dizide rol aldığı oyuncu Elit İşcan'a yönelik cinsel saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava beraatle sonuçlandı.

İstanbul istinaf mahkemesi, şarkıcı Ebru Gündeş hakkında, Beykoz Kanlıca'daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla yargılandığı davada verilen beraat kararını, usul ve yasaya uygun buldu.

Oyuncu Necati Şaşmaz, boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz'ın konuşmalarını ve WhatsApp yazışmalarını haberi olmadan kaydederek boşanma davasına delil olarak sunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

- Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat

Tiyatro sanatçıları Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın, konuk oldukları bir televizyon programında yaptıkları konuşmada, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri gerekçesiyle yargılandıkları dava beraatle sonuçlandı.

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın, kitabında Defne Samyeli'ye "hakaret" ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar verildi.

Okan Bayülgen, "Uykusuzlar Kulübü" adlı televizyon programında, Youtuber Muhammet Çumanoğlu'nun bir videosunu yayınlayıp hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Oyuncu Deniz Çakır'ın "halkın bir kesimini, sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılandığı davada beraat hükmü kuruldu.

Diploması olmadığı halde hasta tedavi ettiği iddiasıyla hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan yazar Metin Hara'nın beraatine karar verildi.

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan boşanma aşamasındaki eşi ile suç ortağı olduğu iddia edilen 2 sanığın "suçun unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraatine karar verildi.

- Genco Erkal'ın davası devam ediyor

Futbolcu Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatine yönelik hükmün istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılanması devam ediyor.

Oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un, "basit yaralama" ile diğer suçlardan "sanık-müşteki" olarak karşılıklı yargılandıkları dava da sürüyor.

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal da Twitter'daki 3 paylaşımının "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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