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TRT

Basın Bülteni

01.01.2022

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren"

Eren Bülbül'ün Doğum Gününde Vizyona Girdi

Sinemaseverlerin heyecan ve merakla beklediği TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün doğum gününde, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla vizyona girdi.

Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün doğum gününde bugün itibarıyla vizyona girdi.

9 ülkede sinemaseverlerle buluşacak

Tüm Türkiye'de 800 sinemada, yine aynı gün yurt dışında Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç ve Danimarka'da vizyona giren TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Belçika'da 5 Ocak, Azerbaycan'da ise 6 Ocak'ta beyaz perdeye taşınacak. Toplamda 9 ülkede sinemaseverlerle buluşacak olan film, Türk sinema tarihinde önemli bir eser olacak.

TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu üstleniyor. İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek'in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı filmde, iki şehidimizin hayat hikayesi ülkemizde yaşanan terör gerçeği, Anadolu, Karadeniz'deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden insanların yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıtılıyor.

TRT Ortak Yapımı filmde, mavi ve yeşilin buluşmasına tanık olunan Karadeniz'deki bir ailenin, vatan ve insan sevgisini her şeyden önde tutan bir subayın yaşamlarından kesitler yer alıyor. Trabzonsporlu ünlü futbolcu Abdülkadir Ömür'ün, Eren ve kardeşleriyle aynı takımda oynadığı maç sahnesi ve sıcak samimi Anadolu insanının bilinmeyen yönlerini sergileyen sahneler de büyük ilgi çekiyor.

Eren Bülbül'ün doğum gününde 1 Ocak 2022'de vizyona giren "Kesişme; İyi ki Varsın Eren"in Fragmanı için tıklayınız..