Bu yıl 53 binden fazla e-Duruşma yapıldı
Hukuk mahkemelerinde avukatların yargılamalara bulundukları yerden ses ve görüntülü olarak çevrim içi katılmalarına imkan sağlayan e-Duruşma uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırıldı, 2021'de 53 bin 799 e-Duruşma görüldü.
Alınan bilgiye göre, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında üçüncü yargı paketiyle hukuk sistemine kazandırılan e-Duruşma, Kovid-19 salgını döneminde avukatlar tarafından ilgi görmeye devam etti.
İlk olarak 15 Eylül 2020'de uygulanmaya başlanan e-Duruşma, Adalet Bakanlığınca 2021'de 81 il geneline yaygınlaştırıldı. Çalışmalar sonucu e-Duruşma, 2 bin 37 hukuk mahkemesinde uygulanabilir hale geldi.
Uygulamanın başladığı 2020'deki yaklaşık 4 aylık süreçte 1278 e-Duruşma yapıldı, uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla bu sayı 2021'de 53 bin 799'a yükseldi.
Bugüne kadar bu yöntemle görülen duruşma sayısı 55 bin 77 olarak kayıtlara geçti.
- UYAP'tan talep gönderilmesi gerekiyor
Sistemi kullanmak isteyen avukatlar, ilk olarak UYAP Avukat Portalı'ndan duruşmalarını sorguluyor ve gerekçesini yazarak e-Duruşma talebi gönderiyor.
Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabiliyor. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlıyor.
e-Duruşma uygulaması, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması bakımından büyük önem taşıyor, avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız