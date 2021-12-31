Konya Mevlana Müzesi'ni 1,5 milyon kişi ziyaret etti

Sanatseverler, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini, Kovid -19 tedbirleri çerçevesinde yoğun bir şekilde ziyaret etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bakanlığına bağlı müzeler arasında yer alan Konya Mevlana Müzesi'ni 1 Ocak-28 Aralık arasında 1 milyon 507 bin 264 kişi gezdi.

Müze olarak hizmet veren Mevlana Dergahı, Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesi iken, Sultan Alaeddin Keykubad tarafından Mevlana'nın babası Sultanü'l-Ulema Bahaeddin Veled'e hediye edildi. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasının ardından, Türk ve İslam kültüründeki önemi nedeniyle korunan dergah, müze olarak düzenlendi. Günümüzde en çok ziyaret edilen müzelerden biri olan yapıda, Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesinin yanı sıra dergah eşyaları, değerli el yazmaları ve birçok obje yer alıyor.

Denizli Hierapolis (Pamukkale) Arkeoloji Örenyeri'ni, 1 milyon 197 bin 561 kişi gezdi. Büyük bölümü Roma döneminden kalan alan, yanında durduğu Pamukkale Travertenleri'yle 1988'de hem kültürel hem de doğal miras olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı, ayrıca önemli bir şifa ve inanç merkezi olarak varlığını sürdürüyor.

Tarih öncesinden başlayarak Hellenistik, Roma, Bizans (Doğu Roma), Beylikler ve Osmanlı Dönemi'nde yaşam alanı olarak kullanılan İzmir Efes Örenyeri'ni 673 bin 544 kişi ziyaret etti.

- Tarihi alanlarla dolu Nevşehir, en çok ziyaret edilen şehirlerden biri oldu

Üç vadiden oluşan Nevşehir Zelve-Paşabağları Örenyeri'ni 608 bin 742 kişi gezdi. Kapadokya'da peribacalarının en yoğun olduğu alan, 9. ve 13. yüzyıllarda Hristiyanların önemli yerleşim ve dini merkezlerinden biri oldu.

Manastır eğitim sisteminin başlatıldığı yer olarak kabul edilen Nevşehir Göreme Örenyeri'ni, 552 bin 617 kişi, Aksaray Ihlara Vadisi Örenyeri'ni ise 404 bin 676 kişi gezdi.

Birçok uygarlığın izlerini taşıyan Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 318 bin 426 kişi ziyaret etti. Sekiz kattan oluşan şehrin ilk katı Hititler Dönemi'nde yapıldı. Roma ve Bizans Dönemi'nde diğer alanların oyularak genişletilmesi suretiyle Kaymaklı bir yeraltı şehri haline dönüştürüldü. Yer altının 4 katı ışıklandırılarak, ziyarete açıldı.

Alevi-Bektaşi kültüründe kutsal olarak görülen birçok yapıya ve esere sahip olan, aynı zamanda Hacı Bektaş Veli'nin türbesinin yer aldığı Nevşehir Hacıbektaş Müzesi'ni 294 bin 790 kişi ziyaret etti.

- Tarihin sıfır noktası "Göbeklitepe"

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa Göbeklitepe Örenyeri'nde, 565 bin 246 kişi Neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatı buldu.

Yerleşim yeri olarak kullanılmadığı bilinen ve tapınmaya hizmet eden Göbeklitepe, şaşırtıcı anıtsal mimarisiyle 2018'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi. Türkiye'de, 2019 yılı, "Göbeklitepe Yılı" ilan edildi.

- Galata Kulesi'nin yeni halini yarım milyon kişi gezdi

Sergi merkezi ve müze olarak restorasyondan geçen ve İstanbul'un Kurtuluşu'nun yıldönümü olan 6 Ekim 2020'de tekrar hizmete giren Galata Kulesi'ni, 554 bin 943 kişi inceledi.

Bizans İmparatorluğu döneminde, Galata semtinin Ceneviz kolonisi olduğu 14. yüzyıl ortalarında, Cenevizliler tarafından, Galata surlarının bir parçası olarak inşa edilen kule, Osmanlı döneminde de bir süre zindan olarak kullanıldı. Daha sonra yangın gözetleme kulesine çevrilen mekan, Osmanlı döneminde birkaç kez tadilat geçirildi.

Galata Kulesi Müzesi'nde, tarih öncesi dönemlerden itibaren yerleşime sahne olan ve üç büyük imparatorluğa, yaklaşık 16 yüzyıl boyunca başkentlik yapan İstanbul'un tüm dönemlerini yansıtan eserler sergileniyor. 20. yüzyılın ortalarına kadar İstanbul'daki en yüksek yapılardan biri olan Galata Kulesi'nin en üst katı, İstanbul'un en güzel panoramik manzaralarından birine sahip. Kule, Akdeniz ve Karadeniz'deki Ceneviz Kuleleri ile birlikte UNESCO'nun geçici miras listesinde yer alıyor.

- En çok turist ağırlayan şehir Antalya

Antalya'da bulunan Patara Örenyeri'ni yurt içinden ve dışından 401 bin 363 kişi gezdi. Patara Antik Kenti, Ksanthos Vadisi'nde denize açılabilecek tek yer olması nedeniyle tarih boyunca önemini koruyan kentlerden biri oldu. Milattan önce 167-168 yıllarında basılan Likya Birlik sikkelerinde adı geçen Olympos Örenyeri'ni 377 bin 322, Phaselis Örenyeri'ni ise 287 bin 586 kişi ziyaret etti.

Ankara Cumhuriyet Müzesi'ni 290 bin 753 kişi ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda, 2.Türkiye Büyük Millet Meclisi binası olarak hizmet veren yapıda, ilk üç cumhurbaşkanı dönemini yansıtan fotoğraflar, cumhurbaşkanlarının özel eşyaları ve dönemin meclisinde alınan karar ve kanunlar sergileniyor.

Sanat tarihçileri, arkeologlar aynı zamanda tarih ve kültür meraklılarının gözdesi olan Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenenler, 252 bin 904 kişi tarafından incelendi.

Dünyanın en önemli mozaik eserlerinin yer aldığı müze koleksiyonunda, Roma ve Doğu Roma Dönemi'ne ait 3 bin metrekare mozaik, 140 metrekare duvar resmi, 4 adet Roma çeşmesi, 20 adet sütun, 4 adet kireç taşından yapılmış heykel, bronz Mars heykeli, mezar stelleri, lahitler ve mimari parçalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.