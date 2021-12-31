Osmaniye'de PKK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı
Osmaniye'de, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Aralık 2021 13:29
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla 9 Suriye uyruklu zanlı gözaltına alındı.
Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız