Belediye 25 kişiyi işten çıkardı... Memur-Sen eylem yapacak
CHP'li Belediye 25 kişiyi işten çıkardı... Memur-Sen eylem kararı aldı.
CHP'li Kırşehir Belediyesi 25 sözleşmeli personeli işten çıkardı.
İşten çıkarmalara karşı Memur-Sen eylem kararı aldı. Bu gece saat 23.00'da Memur-Sen Kırşehir Belediyesi önünde protesto eylemi gerçekleştirecek.
" Derdimiz EKMEK, Gücümüz EMEK "Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) December 31, 2021
Bugün işten atılan,2022'ye işsiz girecek 25 #SözleşmeliMemur ile birlikte olmak için 23.00'te
📍Kırşehir'deyiz...
"Sn.@kilicdarogluk'na İhbarımdır" diye 4 defa ihbar ettim.Sessiz kalındı.
Biz,Kırşehir Belediyesi'ne sessiz kalmayacağız! pic.twitter.com/pYgbDi8Kyg
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"Derdimiz Ekmek🇹🇷Levent USLU (@Leventusl) December 31, 2021
Gücümüz Emek"
Kırşehir Belediyesi'nin
iş akdine son verdiği
25 Sözleşmeli Memur Kardeşimizin hakkını aramak için Kırşehir'deyiz
Kara Kış
Kırşehir Belediyesi'nde Hortladı❗️
31.12.2021 23:00 Kırşehir Belediyesi karşısına bütün Emekçileri davet ediyorum. pic.twitter.com/zUnNlnao5O