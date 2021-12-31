MEB, fizyoterapist ve destek personeli alımında boş kontenjanlara yeniden başvuru alacak
Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılı Şubat ayı içerisinde 'Milli Eğitim Bakanlığına Sözleşmeli Fizyoterapist ve Destek Personeli (Aşçı ve Aşçı Yardımcısı) İstihdamına İlişkin Duyuru'da belirten usulle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden yeni bir başvuru alınacağını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 31 Aralık 2021 15:47
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan duyuru şu şekilde;
'Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) pozisyonlarına 13.11.2021 tarihinde yapılan yerleştirmeler sonrası boş kalan pozisyonlara; 2022 yılı Şubat ayı içerisinde "Milli Eğitim Bakanlığına Sözleşmeli Fizyoterapist ve Destek Personeli (Aşçı ve Aşçı Yardımcısı) İstihdamına İlişkin Duyuru"da belirten usulle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden yeni bir başvuru alınacaktır.'Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız