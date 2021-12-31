Doları kafese koydu, alışverişlerinde kuru 8 liraya sabitledi

Kırşehir'de Kuyumculuk yapan Ahmet Durukan, 1 doları kafese koydu ve kendi iş yerinde dolar kurunu 8 TL'ye sabitledi. Ekonomik dalgalanmalar karşısında herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Durukan, altın satışlarını 8 Türk Lirası üzerinden gerçekleştiriyor. İlginç Dolar tepkisi ile dikkat çeken Durukan, "Ülkemiz büyük bir kriz atlattı. 20 Aralık gecesi devlet büyüklerimiz ve Cumhurbaşkanımız önlem aldı ve konuşmasıyla dolar kurunu sabitledi. Kuyumculara düşen ise bu durumda ahi esnafının devletin yanında olduğunu belirtmesiydi" dedi.

Dolar kurunu pırlanta ürünlerinde 8 TL'den veren Ahmet Durukan, "Bir ilke imza atarak dolar kurunu sabitledik. Pırlanta ürünlerimiz dolar ile geliyor. Maliyetlerde dolar ile çarpılıyordu. Biz, dolar kurunu 2021 bandındaki gibi 8 liradan sabitledik. Esnaf olarak herkes taşın altına elini koymalı. Dolar kurunu 8 liradan sabitleyip satış yapacağız. Dolar dünyanın başına bela doların en huzurlu olduğu yer ise kafes" diye konuştu.