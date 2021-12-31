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Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı

2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Aralık 2021 16:14
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Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı

Sağlık Bakanlığınca, 2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech aşısı olan ve son aşısının üzerinden 3 ay geçen kişiler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı aşılama programı devam ediyor.

Bu kapsamda, 2 doz Sinovac ile 2 doz Biontech aşısını olan ve son doz aşısının üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak gruplar arasında yer alan kişiler, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alınabilecek.

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