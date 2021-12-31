'Pencere' yöntemiyle 20 kişiyi dolandıran 2'si avukat 5 şüpheli yakalandı

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, mağdurlara bilgisi dışında "pencere" yöntemini kullanarak imzalattıkları senetleri icra takibi yoluyla tahsil ettikleri belirlenen 2'si avukat 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 1 yıllık teknik ve fiziki takibin ardından, mal varlığı yüksek kişileri tespit eden ve sonra sahte senet düzenleyerek icra takibi başlatan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, aralarında avukat O.G. ve E.K'nin de olduğu 5 şüpheli yakalandı.

Ostim'de bir avukatlık bürosu ile şüphelilere ait 5 ikamette yapılan aramalarda, mağdurlara ait senet ve çek koçanları, hileli yöntemle imzalatılmış senetler, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kılıç, balta, çok sayıda mermi ile kimlik ve sürücü belgesi gibi belgeleri basmaya yarayan elektronik cihaz ele geçirildi.

Senetleri inceleyen Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı, mağdurların "pencere" yöntemi ile dolandırıldığını belirledi. Söz konusu yöntem ile şüphelilerin mağdurlara imzalamaları için hazırladıkları imza bölümünü "pencere" şeklinde kestikleri evrakın altına, önceden hazırlanan senetleri yerleştirerek imzalattıkları tespit edildi.

- İki kez senet imzalatmışlar

Ekiplerin soruşturma evresinde yaptığı detaylı çalışmalar, 2 avukatın hedefledikleri kişileri ağlarına nasıl düşürdüklerini de ortaya çıkardı.

Suç örgütünün yöneticisi ve yardımcısı 2 avukatın, kurdukları düzenle bir taraftan kendilerine başvuran mağdurlarla ilgili hukuki süreci yönettikleri, diğer yandan da senetlerde alacaklı ismi bulunan sabıkalı kişileri temin ettikleri belirlendi.

Yasal alacağını tahsil edemeyen ve sözleşme üzerinden icra takibi yapmak üzere avukatlık bürosuna gelen mağdurlardan yüksek meblağlı senet alan şüphelilerin, "pencere" yöntemi ile aynı kişiye ikinci kez senet imzalattıkları, sonrasında iki senedi de icra takibi yoluyla tahsil ettikleri öğrenildi.

Yapılan çalışmalarda, senet düzeneğini bilmeden imzalayan bazı mağdur ile alacaklı olarak görünen üçüncü kişilerin farklı illerde olduğu ve öncesinde de herhangi bir yolla iletişimlerinin bulunmadığı tespit edildi.

Şüphelilerin, borçlarını ödemeyen iş insanlarını da yurt dışı hatları kullanarak telefonla aradıkları ve ailelerine zarar vermekle tehdit ettikleri ortaya çıktı.

Hukuki süreçte haklarında icra takibi yapıldığı için mal varlıklarının dondurulması nedeniyle iflas eden iş insanlarından bazılarının intiharın eşiğine geldiği de mağdur ifadelerinde yer aldı.

Şüphelilerin bu şekilde 20 mağdurdan 250 milyon lira dolandırdığı belirlendi.