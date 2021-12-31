Bazı ürünlerin ithalatında sıfır gümrük vergisi uygulaması uzatıldı

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Karar, ithalata ilişkin genel yetki, esasları, işlemleri yürütme koşulları, ithal eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ile eş etkili vergi ve mali yükler ile ithalatla ilgili izinleri kapsıyor.

Sıfır gümrük vergisi uygulaması uzatıldı

Karar, ülkenin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar kapsamında en az gelişmiş ülkeler, özel teşvik düzenlemeleri ülkeleri ve bazı gelişme yolunda ülkelere tanınan tercihli rejimler ile tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak hazırlandı.

Buna göre daha önce uygulamaya konulan hububat ve ayçiçek yağı ithalatındaki sıfır gümrük vergisi uygulamasında uzatmaya gidildi. Sıfır gümrük vergisi uygulaması, hububat için 2022 yılı sonuna kadar, ayçiçek yağı için de 1 Temmuz 2022'ye kadar uzatıldı.

Yarından itibaren yürürlükte olacak

Öte yandan, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar da yerli üretimin desteklenmesi amacıyla, uluslararası mevzuat kapsamında çok taraflı ve ikili anlaşmalardan doğan yükümlülük göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Her iki karar da 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girecek.