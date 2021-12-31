KİT'lerde çalışan kişi sayısı açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılının 3'üncü çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda 103 bin 547 kişi çalışırken, bunların 103 bin 263'ü Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 284'ü ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 3 bin 819'u memur, 41 bin 776'sı sözleşmeli, 43 bin 529'u kapsam içi işçi, 3 bin 467'si kapsam dışı işçi, 10 bin 956'sı ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.