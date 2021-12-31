Bakan Koca tek tek sıraladı: Omicrona karşı ne yapmalı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, şunları aktardı;

"Son 10 günde vaka sayıları ülke genelinde iki katına çıkmış olmasına rağmen hastaneye yatışlarda yüzde 4,6 artış yaşanmıştır. Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artış en çok İstanbul'da gerçekleşti. Daha önce ülke genelinde görülen vakaların yüzde 22,4'ü İstanbul'da idi. Son 10 günde ise vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklıdır. Bu durum yakın gelecekte tüm illerimizde yaşanabilecektir. Son 10 gün içinde İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık 5 katlık artış görülmesine rağmen hastaneye yatışlarda yüzde 6,2 artış görülmüştür. İstanbul'da da yoğun bakıma yatış ve entübasyonda artış görülmemiştir."