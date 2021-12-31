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Bakan Dönmez: Karadeniz'in bir yerde altını üstüne getiriyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'in bir yerde altını üstüne getiriyoruz. Doğusundan batısına kadar kendi yetki alanımızda bu işleri yapacağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Aralık 2021 22:45
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İnşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Sakarya Gaz Sahası'na komşu yeni bir alanda daha keşif amaçlı bir sondaj daha hazırlığı içindeyiz. Öyle temenni ediyorum ki, 2022'de de benzer bir müjdeyi halkımızla paylaşmış olacağız." dedi.

Bakan Dönmez, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos Limanı'nda bulunan ve sondaj öncesi hazırlıklarını sürdüren Yavuz sondaj gemisinden, Karadeniz'de 169 kilometre açıkta sondaj çalışması yapan Fatih ve Kanuni gemileri ile Batman Toytepe petrol kuyusuna canlı bağlantı yaptı.

Bağlantıların ardından açıklamalarda bulunan Dönmez, mesai mefhumu gözetmeksizin millete hizmete devam ettiklerini söyledi.

Dönmez, geçen yıl Tuna kuyusuyla ilk keşfin açıklandığını anımsatarak, 2020 yılında derin deniz sondajlarında dünyada gerçekleştirilen en büyük keşfi yaptıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haziranda vatandaşa 135 milyar metreküplük Amasra-1 kuyusu müjdesini verdiğini dile getiren Dönmez, "Bu bölgelerde üretim kuyularına devam ediyoruz. Şu anda 9'uncu kuyuyu açıyoruz Türkali-8'le birlikte. İnşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Sakarya Gaz Sahası'na komşu yeni bir alanda daha keşif amaçlı bir sondaj hazırlığı içindeyiz. Öyle temenni ediyorum ki 2022'de de benzer bir müjdeyi halkımızla paylaşmış olacağız." diye konuştu.

Kuyu açma işlemleri devam ederken karada da Filyos'ta Karadeniz gazını işleyecek tesisin çalışmalarının devam ettiğini aktaran Dönmez, "Onlar da süratle başladılar. Hedefimiz, 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturmak. BOTAŞ da ana iletim hattına bağlamak için gerekli hazırlıklarını, projelerini yaptı, ihale süreçleri devam ediyor. O da iş planına uygun olarak ilerleyecek." ifadelerini kullandı.

- "Su altında yaklaşık 170-180 kilometrelik bağlantı hattımız var"

Bakan Dönmez, deniz tabanına döşenecek dağıtım borularının siparişini verdiklerini, İtalya'da üretimin devam ettiğini anlatarak, "Yine önümüzdeki yılın belki ilk yarısında dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesiyle alakalı çalışmalarımızı da başlatmış olacağız. Su altında yaklaşık 170-180 kilometrelik bağlantı hattımız var. Hedefimiz; onu da önümüzdeki yıl sonuna kadar yetiştirmek." dedi.

Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin de Kastamonu ve Ordu açıklarında sismik araştırmalarına devam ettiğini belirten Dönmez, "O verileri analiz ettikten sonra orada da olumlu bir değerlendirme sonucuna varırsak benzer şekilde bir keşif amaçlı sondajı orada da planlıyoruz. Aynı şekilde Batı Karadeniz'de Amasra sahasında da keşif amaçlı bir kuyu açtık. Burada 4 kuyuya çıkmak gibi bir hedefimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

- "Günlük yaklaşık 10 metreküplük bir üretim planımız var"

İlk etapta 10 kuyuyu tamamlayıp üretime almayı amaçladıklarını, günlük yaklaşık 10 metreküplük bir üretim planlarının olduğunu aktaran Dönmez, 2026 itibarıyla da maksimum üretim seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Dönmez, muhtemelen 40 ila 50 arasında bir kuyu açmış olacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"O tarih itibarıyla baktığımızda Türkiye'de kullanılan gazın üçte birini bu bölgeden üretir hale geleceğiz. Başka bir ifadeyle Türkiye'de konutlarda tüketilecek gazın tamamını Karadeniz'den üretme imkanına kavuşacağız 25 yıl süreyle. Ama yeni keşifler oldukça tabii bu rakam da miktar da artmış olacak ve gaz Türk halkıyla buluştuğunda bundan öncelikle tabii halkımız kazançlı çıkacak, sonra devletimiz kazançlı çıkacak."

Herkesin kazanacağı bir güne doğru yaklaştıklarını vurgulayan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Geri sayım başladı. Türkiye Petrolleri, zaten ilk oturduğumuz andan itibaren 'Kronometreyi başlatın.' dedik. Şimdi orda geri sayım başladı, her gün bir gün eksiliyor. İçinde bulunduğumuz Yavuz sondaj gemisi, diğer sondaj gemilerinden farklı değil. Hemen hemen aynı teknik özelliklere sahip, son derece modern bir gemiden bahsediyoruz. Sevindirici olan Türkiye Petrolleri 2-3 yıl içerisinde bu operasyonları büyük oranda kendi insan kaynağıyla yapabilecek seviyeye ve kapasiteye de gelmiş oldu. Neredeyse yüzde 65-70'ler seviyesinde yerli insan kaynağımızı buralarda çalıştırmış oluyoruz. Yerli ekipman konusunda da ciddi girişimlerimiz var. Mühendislik çalışmalarında tecrübe kazanmış oluyoruz."

Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazı üretmeye başladıklarında belki dünya tarihinde 2-3 rekora birden imza atmış olacaklarına işaret ederek, "Bu kadar derin denizde bir gaz sahasının geliştirilmesini en kısa sürede yapmış olacağız. Bu açıdan son derece önemli. Karadan uzaklığı açısından baktığımızda yine belirlediğimiz tarihte gazı karaya getirirsek o da tarihe geçecek yeni bir rekor olacak. Karadeniz'in bir yerde altını üstüne getiriyoruz. Doğusundan batısına kadar kendi yetki alanımızda bu işleri yapacağız." diye konuştu.

Türkiye Petrollerinin burada tecrübesini, bilgisini, know-how'ını artırdıkça başka ülkelerden de çalışma teklifleri aldıklarını anlatan Dönmez, "Zaman zaman bize kadar intikal eden teklifler var. Önceliğimiz Karadeniz olmakla birlikte belki vakit buldukça diğer projelere de destek vermeye çalışacağız." dedi.

Bakan Dönmez, daha sonra ilgililerle basına kapalı toplantı yaptı.

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