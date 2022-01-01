Vatandaşa 'altın' sertifika: Kuyumcular sisteme dahil edilecek

Türkiye'de yaklaşık 5 bin ton yastık altındaki altınların ekonomiye nasıl kazandırılacağının detayları netleşmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni modelde, altın rafineri ve kuyumcular da sisteme dahil olacak. Dünya uygulamaları da incelenen söz konusu modelin gelecek ay devreye girmesi planlanıyor.

TEBLİĞ HIZLICA ÇIKACAK

Konuyla ilgili tebliğlerin de hızlıca çıkması beklenen modelde vatandaş, öncelikle akredite olmuş kuyumculara ya da darphaneye giderek yastık altındaki altınlarını götürecek. Vatandaş, akredite kuyumculara ve darphaneye kaç gram altın götürdüyse o kadar sertifika alacak. Böylelikle komisyonsuz şekilde altınlarını sertifikalandırabilecek.

SERTİFİKA KADAR ALTIN

Bu sayede altınlar piyasaya çıkmaya başlarken, altınları karşılığı aldığı sertifikasının bedeli oranında zamana bağlı kar payı da alırken, sertifikayı istediği zaman gidip tekrar güncel fiyattan TL'ye çevirme imkanına da sahip olacak. Vatandaş isterse, altın sertifikasının bedeli kadar, yine altın alabilecek.

SAYI ARTTIKÇA TONAJ DA ARTACAK

Kuyumculardan edinilen bilgilere göre, yastık altındaki altının hızlı ve sürdürülebilir şekilde çıkması için gerekli adımların atılması önemli. Konuyla ilgili BDDK'yla görüşüldü ve bir mekanizma geliştirildi. Buna göre, sisteme dahil kuyumculardan vatandaşın altınını teslim alabilmesi mümkün olacak. Sisteme dahil olmak isteyen kuyumcular İstanbul Altın Rafinerisi'ne başvurabilecek. Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KAD-SİS) olduğunu Sistem, Türkiye çapında yaygınlaştırılacak. Sistemin hayata geçmesiyle sayı geliştikçe tonaj da artacak.

Vatandaş her türlü kazanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önceki gün katıldığı canlı yayında, yastık altında 5 bin ton altın olduğunu tahmin ettiklerini, bunun döviz karşılığının 280 milyar dolara denk geldiğini açıkladı. Yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmaları anlatan Bakan Nebati, dünya uygulamalarına baktıklarını, gelecek haftalarda sisteme yönelik tebliğlerin hızlıca çıkacağını söyledi. Bakan Nebati, yeni modeli şöyle anlattı: "Altının olduğunu biliyorsun, likit olduğunu biliyorsun. Kaç gram altın getirdin, sertifikanı verelim. Sen istediğin zaman git sertifikanla altınını veya bileziğini al. Komisyondan kurtulmuş oluyorsun." Altın alım satımında farkın yüksek olduğunu, bilezikte yüzde 20-30'unun gittiğine işaret eden Bakan Nebati, yeni modelde vatandaşın zarara uğramayacağına işaret ederek, "Zarara uğramayacaksın. Altının geri almak istiyorsan hiçbir kaybın yok. İstediğin zaman bileziğini geri alabilirsin" dedi.