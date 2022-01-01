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İşte 2022'de uygulanacak vergi, ceza ve harçlar

Sadece MTV'de artış yüzde 25 olarak uygulanacak. 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1.300 cc ve aşağısında olanlar için 1.313 lira ile 1.576 lira arasında değişiklik gösterecek. 6 aylık pasaport için 309 lira, B sınıfı ehliyet için 1.116 lira harç ödenecek. Yurt dışından telefon getirmenin bedeli 2 bin 772 liraya çıkacak. Ehliyetsiz araç kullananlar 3.674 TL, trafikte 'drift' yapanlar 9.125 TL ceza ödeyecek.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 01 Ocak 2022 08:08
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İşte 2022'de uygulanacak vergi, ceza ve harçlar

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Tebliği" ile belirlenmişti. Buna göre 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı, bu yıl yüzde 36,20 oldu. MTV'de ise yüzde 25'e düştü.

Buna göre yeni rakamlar şöyle oluşacak:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

  • Otomobil grubu için en düşük MTV tutarı 109 liradan 136 liraya çıktı. En yüksek MTV tutarı 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya yükseldi.
  • 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1.300 cc ve aşağısında olanlar için 1.313 lira ile 1.576 lira arasında değişecek.
  • Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1.301-1.600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak.
  • Motosikletlerde 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişecek.
  • Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş minibüslerde 1.570 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lira, 1.500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1.408 lira olacak.

PASAPORT ÜCRETLERİ

Süresi 6 ay olanlar için 309 lira

1 yıl olanlar için 452 lira

2 yıl olanlar için 738 lira

3 yıl olanlar için 1.049 lira

3 yıldan fazla süreli 1.478 lira

EHLİYET HARCI

  • 2021'de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında 1.116 liraya çıkacak.
  • A sınıfı ehliyet harçları ise 272 liradan 370 liraya yükseldi.

TRAFİK CEZALARI

  • Ruhsat bulundurmayanlar, plakayı farklı yere takanlar: 166 TL
  • Emniyet kemeri takmayanlar, park ve duraklama yasaklarına uymayanlar, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar, kask takmayanlar, kurala uymayan yayalar, rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler: 196 TL
  • Engelli parkını zaptedenler: 392 TL
  • Seyir halinde cep telefonu kullananlar, kırmızı ışıkta geçmek, hız limitini yüzde 30 aşanlar, muayene yaptırmayanlar: 427 TL
  • Korsan taksi tercih eden: 607 TL
  • Geçersiz ehliyetle araç kullanan: 739 TL
  • Plakanın şekliyle oynayanlar: 760 TL
  • Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar: 826 TL
  • Yayaya öncelik vermeyenler: 860 TL
  • Kış lastiğine uymayanlar: 1.137 TL
  • Alkollü araç kullananlar, aracına çakar takanlar, hız limitini yüzde 50 aşanlar: 1.823 TL
  • Korsan yolcu taşıyan: 1.823-9.125 TL
  • 2. defa alkollü yakalanan: 3.091 TL
  • Tescilli aracı plakasız kullananlar: 3.091 TL
  • Ehliyetsiz araç kullanan: 3.674 TL
  • Aracıyla keyfi 'spin' atan, 'drift' yapanlar: 9.125 TL
  • Uyuşturucu alarak araç kullananlar: 9.410 TL
  • Araç yükleme kurallarına uymayanlar: 408-502 TL

MAHKEME HARÇLARI

Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 37 liradan, icraya başvurma harçları 80 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 133 lira olacak.

IMEI KAYIT TUTARI

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı 117 lira olarak belirlenecek. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı, 2021 yılında 2 bin lira iken, gelecek yıl 2 bin 772 liraya çıkacak.

EMLAK VERGİLERİ

2022 yılında emlak vergi değerleri, yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 18,10) kadar artırılarak hesaplanacak. Buna göre;

  • Bina vergi değeri 6 milyon 173 bin liranın üzerinde olanlar "değerli konut vergisine" tabi olacak.
  • Alt ve üst sınırları 6 milyon 173 bin lira ile 9 milyon 260 bin lira arasında olanların vergi tutarı, 6 milyon 173 bin lirayı aşan kısmı için binde 3 olarak tespit edildi.
  • 9 bin 261 lira fazlası için ise binde 6'lık oran belirlendi.

GELİR VERGİSİ

  • 32.000 TL'ye kadar yüzde 15
  • 70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası yüzde 20
  • 170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası yüzde 27
  • 880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL, fazlası yüzde 35
  • 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL, fazlası yüzde 40

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