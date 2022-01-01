Asiye'ye oyuncak ve çikolata yağmuru

Gaziantep'te oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in (4) tedavisi Antalya'da sürüyor.

Asiye'nin hastanede yakınlarına "Eve gitmek istiyorum, oyuncaklarımı özledim" demesi ve bunun SABAH Gazetesi'nde yer almasının ardından Asiye'ye çok sayıda oyuncak ve çikolata gönderildi.

Baba Hüseyin Ateş, "tek isteğimiz bir an önce kızımızın iyileşmesi" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Asiye'yi ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Asiye'nin isteklerini sordu. Elinden ne gelirse yapmaya hazır olduğunu belirten Başkan Tütüncü, "Cumhurbaşkanımızın emaneti Asiye yavrumuz, çok şükür yoğun bakımdan çıktı.

Doktorlarımızla onu görmeye geldim. Hastanemizin uzman hekim kadrosu bütün imkanlarıyla tedavi için seferber.

Biz de ailemizin yanındayız" dedi.



ERDOĞAN ÖZTÜRK