Mukaddes değerlere hakaret etti

Paylaşımı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, Fatoş Birinç'e tepki gösterdi. Birinç, yaptığı paylaşımı silmek yerine yorumlara kapattı. Kendisine yöneltilen eleştiri ve tepkilere karşı savcılığa başvuracağını paylaşan Fatoş Birinç, "Sayfamda paylaştığım bir yazıdan dolayı özelden tehdit ve hakaret içeren mesajlar gönderen kişiler, iznim olmadan paylaşım yaptığınız ve yapmış olduğunuz hakaret ve tehditlerden dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunacağımın bilgisini vermek durumundayım. Hukuki yollardan hakkımı sonuna kadar arayacağımı bilmelisiniz" diyerek de kendisini haklı çıkarmaya çalıştı.

Tuna Çam