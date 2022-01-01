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Bakan Fahrettin Koca, İstanbul'dan sağlık çalışanlarına seslendi

"Son dönem Omicron varyantı ile ilgili yoğun bir gündem var. İstanbul'da 5 katına çıkan bir vaka sayısına şahidiz. Bugün başhekim arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık ve alınabilecek tedbirleri konuştuk''

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ocak 2022 10:18
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telsizden sağlık çalışanlarına seslenerek, "Son dönem Omicron varyantı ile ilgili yoğun bir gündem var. İstanbul'da 5 katına çıkan bir vaka sayısına şahidiz. Bugün başhekim arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık ve alınabilecek tedbirleri konuştuk. Vaka sayısının bu kadar yüksek olmasına rağmen hastane yükümüzün aynı oranda olmayıp hatta artmadığını görüyor olmamız sevindirici bir durum. O nedenle yeni dönemde özellikle vatandaşlarımızın kişisel tedbirleri daha da bu anlamda önemle, hassasiyetle uygulamalarının önemi daha da artmış oldu." dedi.

Bakan Koca, Üsküdar'daki İstanbul 112 Nakil Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından sağlık çalışanlarına telsizden seslenen Bakan Koca, "İstanbul Anadolu 112 Komuta Merkezinden tüm istasyonlara, beni sesimden herhalde tanıdığınızı düşünüyorum. Siz değerli 112 çalışanlarımızla birlikte tüm sağlık çalışanlarımıza mutlu yıllar ve iyi mesailer diliyorum. 2022'nin huzurlu, mutlu ve güvenli bir yıl olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Koca, sağlık çalışanları olarak son iki yılı zorlu bir dönem olarak geçirdiklerine işaret ederek, başta hekimler olmak üzere, bütün sağlık çalışanlarının insan üstü bir gayretle çalıştıklarını dile getirdi.

Bu özveri ve fedakarlığa bütün milletin bu dönemde şahit olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi Türkiye'nin önerisi ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2021 yılı 'Sağlık Çalışanları Yılı' olarak ilan edildi. Bizim için her yıl ve her gün sağlık çalışanlarının. Gelecek günlerin daha sağlıklı, huzur ve güvenle geçirilmesi için yoğun çaba gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Özellikle bugün İstanbul'dan yeni yıla girmenin bir anlamı var. Bildiğiniz gibi son dönem Omicron varyantı ile ilgili yoğun bir gündem var. İstanbul'da 5 katına çıkan bir vaka sayısına şahidiz. Bugün başhekim arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık ve alınabilecek tedbirleri konuştuk. Vaka sayısının bu kadar yüksek olmasına rağmen hastane yükümüzün aynı oranda olmayıp hatta artmadığını görüyor olmamız sevindirici bir durum. O nedenle yeni dönemde özellikle vatandaşlarımızın kişisel tedbirleri daha da bu anlamda önemle, hassasiyetle uygulamalarının önemi daha da artmış oldu. Yeni yılın özellikle sağlık çalışanlarımız açısından daha huzurlu, güvenli ve hasta-hekim ilişkisinin, hizmet ortamının daha güvenli verildiği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Özellikle bu dönemde hekimliğin ve sağlık çalışanlarının saygınlığının daha da arttığı bir yıl olması için hep birlikte çaba göstereceğimizi özellikle söylemek istiyorum."

- İstanbul'da yeni yılın ilk bebeğinin ailesiyle görüntülü görüşme

Yılın ilk bebeğinin doğduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine internet üzerinden görüntülü bağlanacaklarını aktaran Koca, devamında da İstanbul'da gece boyunca hastaneleri de ziyaret edip, sorunları yerinde görmek istediklerini kaydetti.

Bakan Koca, hastaneyle yapılan bağlantıyla Umut Eliz bebeğin annesi Aysun Şengör ve babası Haşim Şengör'den bebeklerinin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı ve ailenin yeni yılını kutladı.

Koca, aileyi tebrik ederek, "Kusura bakmayın, bu heyecanınızı yanınıza gelerek, bebeği görerek yaşamak isterdim. Ama bildiğiniz gibi pandemi devam ediyor. Özellikle son bir haftadan bu yana yeni varyantın etkisiyle de bulaşıcılığın yüksek olduğunu biliyoruz. O nedenle teknolojinin bu marifetinden faydalanarak tebrik edelim istedik." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Normal doğum olmuştur sanırım. Sezaryeni zor şartlar gelişmedikçe önermiyoruz. Bir doğum alternatifi değil, daha çok bir zor dönemde ameliyat yaklaşımı olarak değerlendiriyoruz. Bir ameliyat çünkü. Cerrahi bir müdahale. O nedenle 2022 yılında sezaryen müdahaleyi azaltma noktasında da yoğun bir gayretimiz olacak. Ebelerin bu dönemde daha bir aktif rol alması, her gebenin bir ebesinin olması çabası içinde olacağız." diyerek, sözlerini tamamladı.

Bakan Fahrettin Koca'ya ziyarette, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

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