Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı icraatlarına ilişkin 118 paylaşım yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021'de gerçekleştirilen faaliyet ve icraatları yılın son gününde yaptığı 118 görsel paylaşımla hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından saat 10.00'da "2021'de de durmak yok dedik, çalışmaya devam ettik. İsterseniz neler yaptığımızı şöyle bir özet geçelim." ifadesiyle başlattığı paylaşımları, gün içinde 5'er dakika arayla sürdürdü.

Geçen sene tamamlanan önemli icraatlara dair 13,5 saatte, içinde bilgilendirme görsellerinin de bulunduğu 118 paylaşım yapan Erdoğan, son paylaşımını yeni yılın ilk dakikalarında gerçekleştirdi.

Son paylaşımında bilgilendirme görsellerinin tamamının yer aldığı 10 dakikalık videoya yer veren Erdoğan, "2021 yılında, özetinin özetini gün boyu paylaştığımız, milletimize kesintisiz hizmet sunacak sayısız eser ve icraata imza attık. Rabb'im nefes, milletimiz destek verdikçe, ülkemize hizmet etmeyi 2022 yılında da sürdüreceğiz. Yeni yılın sağlık, huzur ve refah getirmesi duasıyla..." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi, ulaştırma, kültür, dış politika, terörle mücadele, tarım, enerji, sanayi, sosyal politikalar ve spor gibi alanlarda yapılan çalışmaların anlatıldığı paylaşımlara, sosyal medya kullanıcıları da ilgi gösterdi.