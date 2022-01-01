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Memur-Sen, yeni yıla Kırşehir Belediyesinde işten çıkarılan sözleşmeli memurlarla girdi

Genel Başkan Ali Yalçın: Gerekirse çadır kuracağız, burada yatacağız, Ankara'ya kadar yürüyeceğiz. 'Gelin beni bulun' diyen Kılıçdaroğlu, gelip seni bulacağız

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ocak 2022 10:28
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Memur-Sen, yeni yıla Kırşehir Belediyesinde işten çıkarılan sözleşmeli memurlarla girdi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yeni yıla Kırşehir Belediyesinde işten çıkarılan sözleşmeli memurlarla girdi.

Memur-Sen üyeleri, Kırşehir Belediyesi önünde, "Derdimiz ekmek, gücümüz emek" temasıyla sözleşmeli memurların işten çıkarılmasını protesto etti.

Ali Yalçın, burada yaptığı konuşmada, Kırşehir Belediyesinin zulmüne maruz kalan, 2022'ye işsiz girecek olan 25 sözleşmeli memura destek vermek için toplandıklarını dile getirdi.

Hakkını almak için gece yarısı meydana gelen mağdurları, ailelerini ve çocuklarını yürekten selamladığını vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Kırşehir Belediyesi, adına hiç yakışmayacak, Kırşehir'e hiç yakışmayacak, Ahi Evran kenti olan Kırşehir'e hiç uymayacak bir şey yaptı. Emekle oynadı, ekmekle oynadı, arkadaşlarımızın aşını, işini elinden aldı. Bugün itibarıyla 25 arkadaşımız işsiz kalıyor. Herkes bu gece sevinç yaşarken, mutluluk yaşarken, bu arkadaşlarımız yeni yıla ekmeksiz, aşsız, nefessiz giriyor. Onun için Selahattin başkanı, Kırşehir Belediyesini protesto ediyoruz."

Yalçın, insanları işten çıkarmanın değil yaşatmanın, ekmek vermenin marifet olduğuna işaret ederek, "İşten attığınız insanların intiharına vesile oldunuz. Az önce annenin gözü yaşı hali, sizin göz yaşlarınızı akıtır mı bilmem ama vicdanlarınızı sızlatması lazım. Bunu buradan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ve buradaki Selahattin başkana söylüyorum. Neden bu arkadaşları işten çıkarıyorsun. Mahkeme kararıyla görevine geri dönmüş insanlarla neden kavga ediyorsun. Hani CHP olarak herkesle helalleşecektiniz. Emekçi ile neden hesaplaşıyorsunuz." dedi.

- "Gelin beni bulun' diyen Kılıçdaroğlu, gelip seni bulacağız"

CHP'li Kırşehir Belediyesinde çalışan 25 sözleşmeli memurun yeni yıla işsiz girdiklerini aktaran Yalçın, "Biz emeğimizin, ekmeğimizin peşindeyiz. İşsiz bıraktığın arkadaşlarımızın yanındayız. Buradan Memur-Sen başkanı olarak söylüyorum, bu arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Gerekirse çadır kuracağız, burada yatacağız, Ankara'ya kadar yürüyeceğiz. 'Gelin beni bulun' diyen Kılıçdaroğlu, gelip seni bulacağız." ifadelerini kullandı.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu da 31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce verilen sözlere rağmen CHP'li birçok belediyede çalışanların işten çıkarıldığını, bugün Kırşehir'de meşalelerle bu çalışanların haklarını aradıklarını ifade etti.

İşten çıkarıldığı için intihar ettiği iddia edilen Şahin Budak'ın annesi Nuray Budak ise oğlunu Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun işten çıkardığını belirterek, oğlunun sonrasında eşiyle anlaşmazlıklar yaşadığını, doğal gaz, elektrik ve su faturalarını ödeyemediği söyledi.

Budak, oğlunun yaşadığı sıkıntılar nedeniyle canına kıydığını öne sürerek, "Bir evladı babasız kaldı. Belediye Başkanı hiçbir zaman yanımızda olmadı." dedi.

- "Bu vebali başkanımız nasıl ödeyecek?"

İşten çıkarılan Sevilay Kılıç da belediyenin üçüncü kez işlerine son verdiğini kaydetti.

Sadece emekleri ve ekmeklerini geri istediklerini vurgulayan Kılıç, "Bizler sadece namusu ve şerefiyle çalışan sözleşmeli belediye memurlarıyız. Şahin kardeşimiz hayatını kaybetti. Bir insanın rızkıyla, ekmeğiyle oynamak büyük bir günahtır. Bu vebali başkanımız nasıl ödeyecek?" diye konuştu.

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve işten çıkarılan sözleşmeli memurlar, konuşmaların ardından Kırşehir Belediyesi önüne siyah çelenk ve üzerinde "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum" yazan afiş bıraktı.

İşten çıkarılan işçiler, "Belediye şaşırma, sabrımızı taşırma", "Ekmeğe uzanan eller kırılsın", "Emek, ekmek, adalet, Kırşehir'de rezalet" şeklinde sloganlar attı.

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