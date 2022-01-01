Bakan Varank, yeni yıla işçilerle birlikte girdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yıla İstanbul'da belediye işçileriyle birlikte girdi ve mekanik süpürme aracını kullanarak caddeyi süpürdü.

Pendik Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde belediye işçilerini ziyaret eden Bakan Varank'a, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin eşlik etti. Belediyenin farklı birimlerinde çalışan işçilerle sohbet eden Varank, işçilerin yeni yılını kutladı, onlara işlerinde kolaylıklar diledi.

Bakan Varank, ziyaretinde yaptığı konuşmada, yılbaşı gecelerinin genelde tatille, eğlenceyle anıldığını belirterek, "Ülkemizde vatandaşlarımız güvenli, huzur içerisinde yaşasınlar diye başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere işlerinin başında olması gereken arkadaşlarımız var. Biz bütün Türkiye'de huzur içinde yaşansın diye görevinin başında olan arkadaşlarımıza şükranlarımızı bu gece özellikle belirtmek istiyoruz. İşte o arkadaşlarımızdan bir kısmı da buradalar." diye konuştu.

- "2022'nin ilk gününden itibaren ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz"

Şehir hayatı daha rahat, daha huzurlu, daha temiz yaşansın diye zabıtaların güvenlik güçleriyle beraber şehirlerde görev yaptığını aktaran Varank, şunları kaydetti:

"Temizlikten sorumlu arkadaşlarımız şehirlerimizde, ilçelerimizde, fen işlerinden sorumlu arkadaşlarımız bir aksilik olmasın diye görevlerinin başındalar. Biz de bu gece onlarla beraber biraz vakit geçirelim, hem kendilerine müteşekkir olduğumuzu belirtelim hem de gece görevleri ne kadar zorlu onu da kamuoyuna göstermiş oluruz diye Pendik Belediyesi'ndeyiz. Son 2 yıldır pandeminin gölgesinde geçirdiğimiz seneler var. 2020 yılında pandeminin en kesif dönemlerinde kapanmalarla hayatlarımızı geçirdik. 2021 yılında özellikle pandeminin artçı sarsıntıları diyebileceğimiz, dünyada özellikle ekonomilerde büyük etkilerin oluştuğu bir yılı geride bırakıyoruz.

Türkiye her yönden güçlü olduğunu, pandemi döneminde tüm dünyaya göstermiş oldu. Gerek altyapısıyla, gerek sağlık sistemiyle, gerek ekonomisiyle Türkiye güçlü bir ülke. İnşallah 2022 yılında 2021 yılından daha rahat, daha huzurlu, daha mutlu bir yıl geçirmeyi Rabbimiz bize niyaz etsin diye dua ediyoruz. Bu manada da inşallah 2022 yılının ilk gününden itibaren görevlerimizin başında ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Varank, güvenlik güçleri, sağlık personelleri başta olmak üzere şehirlerde, ilçelerde hayat daha rahat yaşansın diye fen işlerinden temizlik personeline, zabıtalara kadar herkesin bu gece görevlerinin başında olduğunu belirterek, "Kendilerine gerçekten müteşekkiriz. Sahada neler yapıyorlar onlarla beraber kendilerine de başkanımızla eşlik edeceğiz. Tüm Türkiye'ye hayırlı, bereketli bir sene diliyoruz. İnşallah 2022 yılı her manada Türkiye'nin başarı yıllarından bir tanesi olacak. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Bakan Varank, mekanik süpürme aracının direksiyonuna geçerek caddeyi süpürdü

Bakan Varank, Pendik Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ziyaretinin ardından cadde ve sokakları temizlemek için kullanılan mekanik süpürme aracının direksiyonuna geçti. Varank'a, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve aracın sorumlu temizlik işçisi eşlik etti. Pendik'teki Millet Caddesi'nde mekanik süpürme aracını kullanan Bakan Varank, araçla caddeyi süpürerek atıkları temizledi.

Mekanik süpürme aracını kullandıktan sonra temizlik işçileriyle sohbet eden Varank, işçilere, gazetecilere ve çevredeki vatandaşlara baklava ikramında bulundu.

Varank, aracı kullandıktan sonra yaptığı konuşmada, "Bu gece görevlerinin başındaki zabıta arkadaşlarımız, temizlikçi arkadaşlarımız, fen işlerinden arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Onların işlerine nasıl destek olabiliriz onun için bu gece buradayız. Mesela bu süpürgedeki arkadaşımız Pendik'te yaşayan vatandaşlarımız daha temiz bir Pendik'te günlerini geçirsinler diye 3'ten sabah 11'e kadar nöbet tutacak. Bütün bu caddeleri, yolları temizleyecek. O arkadaşımıza eşlik ettik ve aracını biraz kullanmaya çalıştık. Daha güzel, daha müreffeh bir ülkemiz olsun diye büyük fedakarlıkla çalışan emekçi kardeşlerimiz var. Yılbaşı akşamları onları hatırlamak anlamlı olur diye düşünüyoruz. Bu manada da bugün Pendik'teki arkadaşlarımıza ziyarete geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'ndaki nöbetçi sağlık çalışanlarını da ziyaret eden Bakan Varank, çalışanlarla sohbet etti ve yeni yıla ilişkin iyi dileklerde bulundu.