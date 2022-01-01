2022 emekli ve memur zammı için geri sayım

MEMUR:

Memur maaş katsayısına yüzde 5'lik zamma ilaveten, 2021'in ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyon farkı bekleniyor.

Buna göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 5 bin 279 liraya yükselecek.

Maaş katsayısındaki artış aile yardımına da yansırken; zam tahminine göre eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olanın ödemesi 717,41 liraya çıkacak.

3 ayda bir ödenen 135 liralık toplu sözleşme ikramiyesi, ilk yarıda 400, ikinci yarıda 428 liraya çıkacak.

Maaşların asgari ücrete kadar kısmı için vergi muafiyeti gelirleri artıracak.

MEMUR EMEKLİSİ:

Yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark aylıklarına yansıtılacak.

Ocak zammı yüzde 21.91 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 3 bin 993 liraya ulaşacak.

Memur emeklileri için de ek iyileştirme bekleniyor.

KAMU İŞÇİSİ:

Maaşlara yüzde 12 zamma ilaveten 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

6 aylık enflasyon yüzde 19.91 çıkarsa enflasyon farkı yüzde 14.91 olacak.

SOSYAL YARDIMLAR DA ARTIYOR

Memur maaş katsayısındaki artış pek çok sosyal yardımı da artıracak. Yüzde 21.91'lik zam tahminine göre yeni sosyal yardımlar şöyle olacak:

65 yaş aylığı 828,21 liradan bin 9 liraya çıkacak.

18 yaş altı engelli yakını aylığı 661,13 liradan 805,98 liraya yükselecek.

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 661,13 liradan 805,98, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 991,69 liradan bin 208 liraya yükselecek.

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 797 lira tutarındaki aylık, 2 bin 191 liraya ulaşacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ TABAN AYLIKLAR



GELİRLER ZAMLANIYOR



