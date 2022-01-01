SGK'den genç girişimcilere 2 milyar liranın üzerinde sigorta prim desteği

Kök hücre nakliyle elebaşı Gülen'in ömrünü uzatmaya çalışmışlar
Kök hücre nakliyle elebaşı Gülen'in ömrünü uzatmaya çalışmışlar
Zorunlu trafik sigortasında zam oranları belli oldu
Zorunlu trafik sigortasında zam oranları belli oldu
İstanbul'da 1 yılda toptan fiyatları yüzde 47 artmış
İstanbul'da 1 yılda toptan fiyatları yüzde 47 artmış
Doktora aşı dayağı...Saldırgan serbest bırakıldı
Doktora aşı dayağı...Saldırgan serbest bırakıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den 'Omicron rehaveti' uyarısı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den 'Omicron rehaveti' uyarısı
Polis telsizinden terör örgütü propagandası yapıldı
Polis telsizinden terör örgütü propagandası yapıldı
Telaşla dövize yöneleceklere uyarı: Yeniden çarpılabilirsiniz!
Telaşla dövize yöneleceklere uyarı: Yeniden çarpılabilirsiniz!
KDK, abonelik için ödenen güvence bedelinin başvurucuya iadesini sağladı
KDK, abonelik için ödenen güvence bedelinin başvurucuya iadesini sağladı
Bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı
Bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı
Ücreti geri alınacak! Depozito sistemi devreye giriyor
Ücreti geri alınacak! Depozito sistemi devreye giriyor
İşte 2022'de uygulanacak vergi, ceza ve harçlar
İşte 2022'de uygulanacak vergi, ceza ve harçlar
BOTAŞ duyurdu: Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 zam
BOTAŞ duyurdu: Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 zam
Aksaray'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 kişi hayatını kaybetti
Aksaray'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 kişi hayatını kaybetti
Elektrik fiyatlarına kallavi zam! EPDK duyurdu yüzde 125 zam geldi
Elektrik fiyatlarına kallavi zam! EPDK duyurdu yüzde 125 zam geldi
Dolar ve altın bu hafta yüzde 15 kazandırdı
Dolar ve altın bu hafta yüzde 15 kazandırdı
Valilikten bekçinin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
Valilikten bekçinin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
Muhabirin görüntü almasını engelleyen komiser: Yarın görüşürüz
Muhabirin görüntü almasını engelleyen komiser: Yarın görüşürüz
Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
2021'in en çok kazandıran yatırım aracı
2021'in en çok kazandıran yatırım aracı
Vaka sayıları 40 bini geçti
Vaka sayıları 40 bini geçti
Bakan Koca tek tek sıraladı: Omicrona karşı ne yapmalı?
Bakan Koca tek tek sıraladı: Omicrona karşı ne yapmalı?
Bakan Kurum'dan Suğla Gölü çevresindeki arazilere ilişkin açıklama
Bakan Kurum'dan Suğla Gölü çevresindeki arazilere ilişkin açıklama
16 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi
16 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi
Bakan Özer: 2 ayda 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik
Bakan Özer: 2 ayda 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik
Dünyanın aşı üssü Ankara'da kuruluyor
Dünyanın aşı üssü Ankara'da kuruluyor
Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı
Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı
Belediye 25 kişiyi işten çıkardı... Memur-Sen eylem yapacak
Belediye 25 kişiyi işten çıkardı... Memur-Sen eylem yapacak
Ayçiçek yağında indirim! Ekim, Kasım fiyatlarına dönüldü
Ayçiçek yağında indirim! Ekim, Kasım fiyatlarına dönüldü
E-Devlet'te yeni özellik: Kimlik numaralarına kısıt konulabilecek
E-Devlet'te yeni özellik: Kimlik numaralarına kısıt konulabilecek
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlere neler getiriyor? İşte detaylar...
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlere neler getiriyor? İşte detaylar...
Ana sayfaHaberler Sosyal Güvenlik

SGK'den genç girişimcilere 2 milyar liranın üzerinde sigorta prim desteği

Kurumun, 1 Haziran 2018'de vermeye başladığı "Genç Girişimci Teşviki"nden bugüne kadar 275 bin 598 kişi, 2021'de ise 180 bin 817 kişi faydalandı- SGK, 19 ayrı prim teşviki, destek ve indirim uygulamasıyla 2021'in 9 ayında özel sektördeki 1 milyon 819 binden fazla iş yerine 48,4 milyar lira destek sağladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ocak 2022 11:08
Yazdır
SGK'den genç girişimcilere 2 milyar liranın üzerinde sigorta prim desteği

- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "Genç Girişimci Teşviki" ile bugüne kadar kendi işini kuran 275 binden fazla gence 2 milyar 169 milyon lira sigorta prim desteği verdi.

AA muhabirinin SGK'den aldığı bilgiye göre, kayıtlı istihdam ile kadın, genç ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılması, bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amacıyla işverenlere sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanma imkanı sağlanıyor.

Bu kapsamda SGK'nin, primlerin düzenli ödenmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve ilave istihdamın sağlanmasına katkıda bulunan ve halihazırda uygulaması devam eden 19 ayrı prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunuyor.

Kurum, bu teşviklerle özel sektördeki işletmelere 2020'de 46,6 milyar lira, 2021'in ilk 9 ayında ise 48,4 milyar lira destek sağladı. Bu yıl teşviklerden faydalanan iş yeri sayısı 1 milyon 819 binin üzerinde.

- Bağ-Kur'lu genç girişimcinin bir senelik sigorta primi devletten

SGK'nin sağladığı teşvikler arasında 1 Haziran 2018'den beri uygulanan "Genç Girişimci Teşviki" de yer alıyor.

Teşvikle, 4B (Bağ-Kur) kapsamında ilk defa sigortalı olan genç girişimcilerin sigorta primleri 12 ay boyunca devlet tarafından karşılanıyor.

Girişimcilerin teşvikten yararlanabilmesi için kendi işini kurduğu tarihte 18-29 yaş aralığında olması, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle vergi mükellefiyeti ve ilk defa 4B (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olması gerekiyor.

Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu teşvikten yararlanabiliyor.

Teşvikten yararlananların brüt asgari ücretin yüzde 34,5'i oranındaki 4B sigorta primleri hazine tarafından karşılanıyor.

Bu prim desteği 2021'de günlük 41,14 lira, aylık ise 1234 lira 23 kuruş olarak ödendi.

- Teşvikten aktif faydalanan sayısı 104 bin 592

"Genç Girişimci Teşviki"nden 1 Haziran 2018'den bugüne kadar 275 bin 598 kişi, 2021'de ise 180 bin 817 kişi faydalandı.

Teşvikle, kendi işini kuran gençlere 2021'in eylül ayı itibarıyla toplam 2 milyar 169 milyon lira sigorta prim desteği verildi. Teşvikten aktif olarak faydalanan genç girişimci sayısı 2021'in eylül ayı itibarıyla 104 bin 592 olarak kayıtlara geçti.

KAPAT [X]

Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyenlerin, bağlı bulundukları vergi dairesinden "Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Belgesi"ni aldıktan sonra Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne başvuru yapması gerekiyor.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Asgari ücret düzenlemesinde 50 milyarlık istisna
Asgari ücret düzenlemesinde 50 milyarlık istisna
'Prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 1 yıl uzatılsın'
'Prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 1 yıl uzatılsın'
SGK'nin yeni yönetim kurulu belirlendi
SGK'nin yeni yönetim kurulu belirlendi
SGK borç yapılandırmadan 6 milyar lira tahsilat yaptı
SGK borç yapılandırmadan 6 milyar lira tahsilat yaptı
Emeklilikte çift maaş almak mümkün mü?
Emeklilikte çift maaş almak mümkün mü?
Otomatik yapılandırılan GSS prim borcunda son üç gün
Otomatik yapılandırılan GSS prim borcunda son üç gün

Bu Habere Tepkiniz

Formasyon, öğretim görevlisi alımlarında tecrübe yerine sayılır mı?

Formasyon, öğretim görevlisi alımlarında tecrübe yerine sayılır mı?

Lisans mezuniyetinden sonra yükseköğretim kurumlarından alınan pedagojik formasyon sertifikası üniversitelerin alımlarında istenen tecrübe şartını karşılık gelmemektedir.
Öğretmenlerin mesleki çalışma programlarında 'tarih değişikliği' yapılabilir mi?

Öğretmenlerin mesleki çalışma programlarında 'tarih değişikliği' yapılabilir mi?

Aşağıda tam metni verilen Danıştay 12. Dairesinin 18.03.2021 tarihli ve E:2018/4554, K:2021/1461 sayılı karar ile yine Danıştay 12. Dairesinin 18.03.2021 tarihli ve E:2018/4553, K:2021/1461 sayılı kararı ile öğretmenlerin "Mesleki Çalışma Programı"na ilişkin davaları sonuçlandırıldı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz

2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz

2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Kadın memurun kullandığı aylıksız izin emekliliğini etkiler mi?

Kadın memurun kullandığı aylıksız izin emekliliğini etkiler mi?
Yazışmaları uzatan müdüre aylıktan kesme cezası verilebilir mi?

Yazışmaları uzatan müdüre aylıktan kesme cezası verilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri, sorumlu olduğu Müdürlük tarafından yapılan yazışmalarda yaşanan uzun süreli gecikmelerden bizzat sorumlu olduğu, üzerine atılı fiilin bu yönüyle sübuta eren müdüre verilen aylıktan kesme cezasını hukuka uygun buldu.
31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Emeklinin sosyal tesislerden yararlanma hakkına sınırlama getirilir mi?

Emeklinin sosyal tesislerden yararlanma hakkına sınırlama getirilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, emekli olan Maliye Bakanlığı çalışanının sosyal tesislerden senede sadece 2 dönem yararlandırılmasına ilişkin düzenlemenin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Teknisyen alımına yüksek lisans şartı konuldu

Teknisyen alımına yüksek lisans şartı konuldu

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından yayımlanan sözleşmeli teknisyen alım ilanında yüksek lisans mezuniyeti şartı arandı!
Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayınlandı

Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi açıklandı. Alan değişikliği için başvurular 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ocak 2022
Teşkilat 29. Bölüm Fragmanı

Teşkilat 29. Bölüm Fragmanı

Teşkilat dizisi 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 9 Ocak 2022 Pazar akşamı TRT 1'de...
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak

Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak

Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022.
Türkiye'de korona yasakları için tarih verildi!

Türkiye'de korona yasakları için tarih verildi!

TÜRKİYE koronavirüs vaka sayımları hızla artmaya başladı. Günlük vaka sayısı 40 bine dayandı... Omicron varyantı nedeniyle yayılım çok daha hızlandı... Türkiye'de vakalar için 2 tarih verildi... O tarihe kadar vaka sayıları 50 bini aşarsa korona yasakları geri gelecek. İşte ayrıntılar...