Gaziantep'te yanan hurda otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu
Gaziantep'te yanan hurda otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ocak 2022 12:27
KÜSGET Sanayi Sitesi Erdoğan Ergönül Caddesi'nde bulunan yediemin deposundaki hurda otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerce yapılan incelemede aracın bagajında erkek cesedi bulundu.
Araç ve çevresinde detaylı inceleme gerçekleştiren polis ekipleri, 25 yaşlarındaki erkeğe ait olduğu tahmin edilen cesedin kimlik tespiti için çalışma başlattı.
Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız