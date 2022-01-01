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Özkan'dan 'varyantlar herkeste farklı seyredebiliyor' uyarısı

AKDENİZ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bazı durumlarda PCR testinin negatif çıkmasının koronavirüs olmadığı anlamına gelmediğini belirterek, "Varyantların nasıl seyredeceğini öngöremiyoruz. Herkeste, hatta ikizlerde bile farklı seyredebiliyor." dedi

Kaynak : DHA
Eklenme : 01 Ocak 2022 12:50
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Özkan'dan 'varyantlar herkeste farklı seyredebiliyor' uyarısı

Prof. Özkan, virüslerin kişiden kişiye geçerken mutasyonla karşılaştığını dile getirdi. Delta, Omicron, Delmicron ve farklı varyantların tanımlandığını belirten Özkan, "Bizi en çok düşündüren şey varyantın ölümcül olup, olmamasıdır. Gördüğümüz kadarıyla aşılar sayesinde daha az ölümcül. Aşılarımızı tamamlarsak daha rahat atlatıyoruz. Lütfen aşılarınızı tamamlayın." diye konuştu.

Kış döneminde daha çok kapalı ortamlarda bulunulduğundan bulaş riskinin yüksek olduğunu vurgulayan Özkan, maske, mesafe ve hijyen kurallarının unutulmamasını istedi.

"Bahar dönemi için daha iyimserim"

Kovid-19 vaka oranlarının arttığına dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:

"Açıkçası 2022 özellikle bahar dönemi için daha iyimserim. Tedbirlere uyar, aşılarımızı yaptırırsak sonuç güzel olacak. Artan vaka oranlarını, tedbir ve aşıyla tersine çevirebiliriz.

Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Maske, mesafe, hijyen ve aşı en büyük silahımız. Bugünlerde grip de yaygın görülüyor. Hastalandığınızda grip mi koronavirüs mü varyantları Omicron mu olduğunuzu bilemiyorsunuz. Gripler birbirine çok karıştı ama ayırt etmek için uğraşmayacağız, hepsinden korunmaya çalışacağız."

"İkizlerde bile farklı..."

Grip olan kişinin semptomları ağırlaşır, akciğere iner, öksürük, nefes darlığı artarsa sıkıntı olduğunu dile getiren Özkan, "Varyantların nasıl seyredeceğini öngöremiyoruz. Herkeste, hatta ikizlerde bile farklı seyredebiliyor. Aldığınız virüs yükü, bağışıklık sisteminiz, hastalığın seyrini değiştiren şeyler. Ayırt etmeden her gripten korunun." dedi.

Özkan, Avrupa başta olmak üzere bazı ülkelerde sıkı tedbirlerin alındığına işaret ederek, topluluklarda bulunmamak gerektiğinin altını çizdi.

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