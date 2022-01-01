Terör örgütü DEAŞ'ın infaz ekibindeki zanlı Samsun'da yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın infaz ekibinde yer alan şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ocak 2022 14:15
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Çorum Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ zanlısının dijital incelemelerinde, 3 kişinin infaz edilme görüntüleri olduğu ve kayıtlarda infaz emrini veren Irak uyruklu S.N.S.A.S'nin İlkadım'da yaşadığı belirlendi.
Samsun TEM ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından aldığı talimatın ardından operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelinin dijital materyallerine el konuldu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız