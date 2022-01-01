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BİK Genel Müdürü Duran: İnternet medyası yasayla şekillenecek

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, internet medyasının yasayla şekilleneceğini, böylelikle herkesin sosyal medya anlamında kendi başına kurduğu ve bilgi kirliliğine yol açan medya unsurlarının önüne geçileceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ocak 2022 15:14
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BİK Genel Müdürü Duran: İnternet medyası yasayla şekillenecek

BİK Sakarya Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformunun Sakarya Büyükşehir Belediyesi Orman Park Tesisleri'nde düzenlediği toplantıya katılan Duran, burada kurum hakkında bilgilendirme yaptı.

Sakaryalı bürokrat olmaktan onur duyduğunu ifade eden Duran, birçok Sakaryalı ismin de üst düzey bürokrat ve sivil toplum kuruluşlarının başında olmasının memnuniyet verici olduğunu aktardı.

BİK'in 1961 yılında kanunla kurulduğunu, gazetelere zorunlu verilmesi gereken ilanlara, devlet desteği kapsamında aracılık eden bir kurum olduğunu belirten Duran, "2,5 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atandığım genel müdürlük görevini yürütüyorum. Kurumumuz kanun nezdinde devlet ve milletin değerlerine uyumlu ve ahlaki kurallara özen gösteren gazetelere ilan dağıtımını sağlıyor. Kurumumuz da bu ilanlar üzerinden aldığı yüzde 15'lik komisyonla kendi bütçesini oluşturuyor. Daha önce 41 ilde olan teşkilatımızı tüm Türkiye'ye yaydık. Artık tüm illerde BİK olarak yer aldık." bilgisini paylaştı.

- "Yasa çıktığında üzerimize düşen ne varsa yaparız"

İnternet medyasına yönelik soruları da cevaplandıran Duran, teknolojinin hızlı geliştiğine, çağın gereği olarak yeni medyanın ortaya çıktığına dikkati çekti.

Bu kapsamda çalışmalar yaptıklarını bildiren Duran, "İnşallah internet medyası da bir yasayla şekillenecek. Böylelikle en azından herkesin sosyal medya anlamında kendi başına kurduğu ve bilgi kirliliğine yol açan medya unsurlarının da önüne geçilmiş olacak. Yazılı basında mesela kurumumuzdan ilan alınabilmesi için bekleme süresi olan 36 ay boyunca yayınlanma zorunluluğunun yanında belirli kadro ve kıstaslar var. Bu nedenle internet medyasında da böyle bir düzenleme olabilir. Yasa çıktığında biz de kurum olarak üzerimize düşen ne varsa yaparız." ifadelerini kullandı.

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe de Sakaryalı bir bürokratın böylesi önemli bir kurumun başında olmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, "BİK'in çalışmalarından son derece memnunuz. Birlik içinde mesleğimizin daha iyi yerlere gelmesi için mücadele veriyoruz. Şantaj, tehdit ve baskı unsurlarıyla gazetecilik yapmaya çalışanların da aramızda olmamasına özen gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Platform Başkanı Hasan Demir ise katkılarından dolayı Duran'a teşekkür etti.

Toplantıya, BİK Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, BİK Kocaeli Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, SGB Başkanvekili Müjdat Çetin, İl Müftüsü Hasan Başiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Engin Kahraman ve platform üyeleri katıldı.

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