Milli sporculardan 2021'de 3 bin 785 madalya

Milli sporcular, COVID-19 salgınının sürdüğü 2021 yılında uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Bu yıl Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası ile Uluslararası Turnuva'ya katılan ay-yıldızlılar, 1156 altın, 1141 gümüş ve 1488 madalya elde etti. Milliler toplam 3 bin 785 madalya kazandı.

Tokyo'da tarihi başarı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32'nci Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcular 2'si altın, 2'si gümüş ve 9'u bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

Salgın nedeniyle bir yıl gecikmeli yapılan Tokyo 2020, Türkiye'nin en fazla madalya sayısına ulaştığı olimpiyat oldu.

Milli okçu Mete Gazoz ve milli boksör Busenaz Sürmeli, olimpiyat şampiyonu olarak Türk spor tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı.

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya

Türkiye, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 15 madalyayla bir ilke daha imza attı. Milliler, tarihinin en fazla madalya topladığı paralimpik oyunlarını geçirdi.

En fazla madalya kick boksçulardan

Türkiye'nin 2021 madalya tablosunda Kick Boks Federasyonu, 799 madalyayla ilk sırayı aldı.

Kick boksçuları, 478 madalyayla Tekvando Milli Takımı, 317 madalyayla Güreş Milli Takımı, 300 madalyayla Atletizm Milli Takımı takip etti.