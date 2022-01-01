Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatem Kurt'u ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatem Kurt'u ziyaret etti. Erdoğan ziyarette ikram edilen keteden yedi, çay içip aileyle sohbet etti.
Kaynak : DHA
Eklenme : 01 Ocak 2022 16:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuruluşundan bu yana AK Parti Kısırkaya Mahallesi Kadın Kolları Başkanlığı yapan 73 yaşındaki Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti.
Kurt'un Kısırkaya'da bulunan evinde gerçekleşen ziyarete AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Kurt ailesi de katıldı. Erdoğan, Hatem Kurt'un kendisine yaptığı keteden yedi, çay içti, aile ile sohbet etti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız